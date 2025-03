Ufficiale Agenzia delle Entrate, 7.5 milioni di avvisi inviati: vogliono il tuo sangue | Se ti arriva la lettera non la aprire assolutamente

I controlli fiscali si fanno sempre più mirati: ecco quali tipi di avvisi stanno ricevendo gli italiani da parte delle Agenzie delle Entrate e cosa fare per mettersi in regola con il Fisco.

I contribuenti italiani stanno rischiando di vedersi recapitata una comunicazione non proprio gradita da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di multe o accertamenti immediati, ma di avvisi veri e propri.

Il piano di regolamentazione, già approvato e previsto nel programma triennale 2025-2027, prevede l’invio di 7,5 milioni di segnalazioni: 2,7 milioni solo nel 2025, poi 2,4 milioni rispettivamente nel 2026 e 2027.

In questo modo si mira a correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni e ad aumentare il recupero delle imposte non versate. Nel 2023, proprio grazie a questa strategia, lo Stato ha recuperato 4,2 miliardi di euro, pari al 13,4% del totale delle somme sottratte all’erario.

Le lettere si basano su analisi avanzate dei dati fiscali e bancari: Per arrivare a questi avvisi sono state incrociate informazioni provenienti da fatture elettroniche, scontrini digitali e versamenti dichiarati.

Comunicazioni del Fisco: cosa contengono e a chi sono rivolte

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’87% degli avvisi riguarda incongruenze legate all’Iva e ai redditi. Per quanto riguarda l’Iva, i sistemi di controllo rilevano scostamenti tra i dati delle fatture elettroniche, gli scontrini trasmessi e le liquidazioni periodiche. Chi omette anche parzialmente queste informazioni rischia di essere segnalato.

Passando ai redditi, invece, le irregolarità più comuni sono legate a errori di compilazione, omissioni o dati non coerenti con quelli in possesso dell’Agenzia. Il Fisco si è concentrato soprattutto sulle agevolazioni edilizie: nel mirino sono finiti i casi in cui mancano gli adempimenti catastali per accedere al Superbonus. Bisogna ricordare che un’attenzione particolare sarà dedicata al monitoraggio delle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura, con l’obiettivo di raggiungere un controllo preventivo nel 90% dei casi entro il 2027.

Cosa fare se si riceve un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate

Chi riceve una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate ha l’opportunità di evitare sanzioni più pesanti. Si mira ad ottenere una reazione volontaria da parte dei contribuenti, orientata a correggere gli errori dichiarativi con sanzioni ridotte. La comunicazione contiene un riepilogo dei dati contestati e le istruzioni per accedere al proprio cassetto fiscale.

A questo punto il contribuente può agire in diversi modi: verificare la propria posizione, accettare i rilievi proposti, correggere le incongruenze oppure fornire documentazione che dimostri la correttezza della dichiarazione originaria. Si può accedere alla procedura direttamente online, senza doversi recare fisicamente agli sportelli.