“Così escono più soldi”: il trucco del bancomat dei banchieri | Lo conoscono tutti ma lo nascondono

Esiste anche il trucco del bancomat per ottenere più soldi. Lo conoscono anche i banchieri ma nessuno lo rivela.

Quanto sono utili gli sportelli automatici ATM, che consentono di prelevare contante in modo rapido e comodo ogni volta che vogliamo, giorno e notte.

La possibilità di accedere al denaro in qualsiasi momento è cruciale per molte persone, soprattutto in un mondo che ormai non riposa mai, e dove le necessità finanziarie improvvise possono sorgere in qualsiasi istante.

Ma che rabbia quando ti ritrovi davanti ad un malfunzionamento non segnalato che ti costringe a spostarti altrove se ti va bene, o a dover contattare la banca se ti va male?

Per esempio quando il bancomat non restituisce la carta dopo i 30 secondi previsti. Oppure quando non riesci a prelevare la somma richiesta perché l’ATM eroga solo una parte dell’importo o addirittura nulla. Cosa fare in questi casi? Sapevi che esiste un trucco che i banchieri conoscono?

Bancomat: il trucco che conoscono anche i banchieri

Potrebbe essere successo anche a te di non ricevere l’importo completo richiesto al bancomat. In questi casi è essenziale seguire alcuni passaggi per far valere i tuoi diritti. Innanzitutto non dimenticare di attendere i canonici 30 secondi prima di allontanarti dallo sportello. Questo è il tempo limite entro il quale l’operazione può considerarsi conclusa.

In seconda battuta, trascorso il tempo, devi reinserire la carta e richiedere l’estratto conto al fine di verificare l’importo effettivo eventualmente addebitato sul tuo conto. Ecco che entra in gioco il trucchetto a cui abbiamo accennato.

Fai attenzione al denaro erogato

L’estratto conto serve a controllare che il denaro erogato corrisponda a quanto effettivamente prelevato. Potrebbe accadere infatti di rendersi conto che la cosa non coincide. E questo perché alcuni truffatori, che ne inventano sempre una, potrebbero averne bloccato la fuoriuscita, inserendo per esempio una graffetta nella fessura. Con questo trucco non devono fare altro che attendere che il malcapitato – tu in questo caso – si allontani dal bancomat.

Appostati nelle vicinanze si appresteranno subito a recuperare il denaro rimasto incastrato. Ecco perché è sempre consigliabile aspettare qualche minuto dopo aver effettuato il prelievo, in modo da essere sicuri che tutto vada nella maniera giusta. In ogni casi, imposta un limite giornaliero di prelievo, conserva le ricevute e tieni sempre sotto controllo la lista movimenti del tuo conto, in modo da accorgerti subito se ci sono anomalie. E quando prelevi all’ATM, guardati sempre intorno e osserva bene monitor e tastiera.