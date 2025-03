“Facevo la spesa per mia nonna”: la Guardia di Finanza ti multa immediatamente | Con il nuovo codice della strada non puoi più farlo

Attenzione a ciò che fai in auto, dire alla Guardia di Finanza che stai facendo la spesa per tua nonna potrebbe costarti una salatissima multa.

Il rispetto delle leggi, delle regole e delle norme è essenziale per vivere in una società che funzioni in modo ordinato e sicuro.

Le leggi, infatti, nonostante qualcuno lo pensi, non sono soltanto un insieme di restrizioni imposte, ma cercano di garantire il benessere collettivo, creando un ambiente sicuro e giusto per tutti.

E a regolare la nostra vita quotidiana ci sono anche quelle del Codice della Strada, che è stato creato con lo scopo di salvaguardare la nostra sicurezza quando ci spostiamo su un bene comune: la strada, appunto.

Che è un bene comune, condiviso da tutti, e la sua fruizione deve avvenire nel rispetto delle regole, perché in caso contrario si possono creare pericoli enormi, mettendo a rischio la vita di se sessi e degli altri. Anche se dici che vai a fare la spesa per tua nonna.

Codice della Strada: multa se dici di fare la spesa per la nonna

Le norme che compongono il Codice della Strada sono state aggiornate più volte nel tempo, soprattutto per rispondere alle nuove necessità e ai nuovi rischi che si sono sviluppati con l’evoluzione dei veicoli e delle tecnologie. Anche se alcune regole però possono sembrare a prima vista un po’ esagerate o troppo severe, ognuna di esse ha un motivo ben preciso. Ogni limite di velocità, ogni divieto, ogni obbligo di comportamento alla guida ha l’obiettivo di evitare incidenti e proteggere le nostre vite, quelle degli altri automobilisti e anche quelle di pedoni, ciclisti e tutti gli utenti della strada.

A volte però chi infrange le leggi cerca scuse che, seppur possano sembrare plausibili, non giustificano il comportamento illecito.

Una giustificazione poco plausibile

Un esempio emblematico di come violare le leggi possa avere conseguenze drammatiche arriva dalla cronaca, con un episodio accaduto a Lecce. Un uomo di 31 anni è finito nei guai dopo essere stato arrestato dalla Guardia di Finanza per un grave reato. Secondo la sua versione dei fatti, si sarebbe recato semplicemente a fare la spesa per la nonna, ma la realtà era ben diversa. Infatti gli agenti lo hanno trovato in possesso di oltre 13 chili di cocaina nascosti nel doppio fondo della sua auto.

La scusa della “spesa per la nonna” non era altro che una balla, un tentativo di giustificare, o meglio coprire, un comportamento assolutamente illecito. Ovviamente è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle sue azioni, con tutte le conseguenze legali che ne derivano.