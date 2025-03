Disastro superbonus, scatta la tassa killer: se hai ristrutturato ti rovinano | Devi pagare una fucilata di soldi

Brutta batosta per chi ha usufruito del superbonus per ristrutturare casa: adesso gli tocca pagare la super tassa.

Il superbonus è stato uno degli interventi fiscali più discussi degli ultimi anni, poiché ha offerto a milioni di italiani l’opportunità di ristrutturare la propria casa, migliorando l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto.

Se da un lato infatti questo incentivo ha avuto il merito di rendere le ristrutturazioni più accessibili, attraverso una detrazione fiscale che copriva anche fino al 110% dei costi sostenuti, dall’altro non è stato privo di abusi.

In molti casi purtroppo alcune imprese e professionisti hanno sfruttato il sistema per gonfiare i costi e trarre profitto dalla situazione, in un contesto in cui i controlli iniziali erano più blandi.

Oggi non c’è un simile beneficio, ma anzi arriva una bella batosta per coloro che ne hanno beneficiato: una nuova imposta che colpirà duramente i proprietari degli immobili ristrutturati. Scatta la tassa killer.

Disastro superbonus: arriva la tassa killer

La maggior parte di coloro che hanno usufruito del superbonus hanno approfittato per eseguire interventi anche importanti sulla propria abitazione. Dall’isolamento con cappotto termico all’aumento dell’efficienza degli impianti con pannelli fotovoltaici.

Interventi che hanno avuto costi alti, e che hanno in molti casi totalmente modificato l’aspetto della casa e la sua efficienza energetica. Aumentandone chiaramente il valore di mercato. Ed è proprio in quest’ottica che scatta la super tassa.

Stangata per migliaia di contribuenti

La novità, che sicuramente nessuno aveva previsto, riguarda un aumento delle imposte legate al valore catastale degli immobili ristrutturati. Si parla spesso di riforma del catasto, che non avviene da circa 30 anni, e per il momento ancora non è decisa una data certa, ma intanto è deciso l’aggiornamento delle rendite catastali. Che devono rispecchiare i valori di mercato attuali alla luce delle migliorie apportate agli edifici. Quindi, in parole povere, chi ha effettuato interventi grazie al Superbonus vedrà aumentare il valore catastale del suo immobile, con conseguente impatto sul calcolo delle imposte come l’IMU e sulle tasse in caso di vendita.

Secondo la legge infatti in caso di interventi significativi o che comunque aumentano almeno del 15% il valore dell’immobile, questo deve essere comunicato. Modificando, appunto, la rendita catastale. Il rialzo della stessa comporterà quindi un aumento delle imposte da pagare che colpirà i beneficiari del Superbonus. Una brutta notizia, che andrà a colpire migliaia di contribuenti, che saranno raggiunti dagli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate.