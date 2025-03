Nuova tassa conto corrente: se hai questa cifra in banca ritira subito i tuoi soldi | Non sfugge nessuno

La nuova tassa sul conto corrente colpisce chi ha una certa cifra: meglio ritirare subito i soldi dalla banca e spostarli altrove.

Avere un conto corrente oggi più che mai è una necessità e per diversi motivi. Sebbene non tutti riescano a risparmiare qualcosa a causa delle spese sempre più alte, soprattutto per chi fatica ad arrivare a fine mese, resta comunque uno strumento fondamentale per la gestione quotidiana delle proprie finanze.

È su di esso infatti che vengono accreditati lo stipendio o la pensione, e rappresenta la base per diverse operazioni bancarie, come i pagamenti e i trasferimenti di denaro.

Utile per facilitare la vita, per alcuno però potrebbe iniziare ad essere un’ulteriore spesa di cui non si sente l’esigenza.

La nuova tassa per chi supera una certa cifra sul conto corrente rende necessaria un’azione: prelevare i soldi e metterli altrove.

Nuova tassa conto corrente: meglio prelevare

La possibilità di avere un conto corrente comporta, come abbiamo accennato, doversi vantaggi pratici. Per esempio oggi molte utenze – come luce, gas, telefono e altre spese ricorrenti – vengono addebitate direttamente sul conto. Questo sistema automatizza il pagamento e fa risparmiare tempo, evitando anche di dover ricordare ogni scadenza, cosa che può succedere, visti i ritmi frenetici della vita odierna. E pagare in ritardo significa pagare di più a causa delle more.

Inoltre, elimina il fastidio di dover fare la fila alle Poste o in banca, dovendo spesso prendere un permesso al lavoro, consentendo di gestire tutto comodamente da casa o tramite app sul telefono. Insomma, è un modo per semplificare la vita quotidiana. Ma uno degli aspetti più rilevanti di un conto corrente, che è poi un po’ il motivo per cui è nato, è la possibilità di mettere da parte dei soldi, sebbene oggi sia molto difficile riuscirci. Tuttavia, anche in questo contesto difficile, mettere via anche una piccola somma può rivelarsi fondamentale per affrontare imprevisti che purtroppo possono accadere. Però dover pagare un’altra tassa non è una buona notizia. Almeno per chi supera una certa cifra.

I tuoi soldi non sono al sicuro

È bene ricordare che se si è così fortunati da riuscire a mettere da parte dei soldi, e si dispone di una somma considerevole, tenerla ferma sul conto corrente potrebbe non essere la scelta più vantaggiosa. I soldi fermi perdono valore, a causa dell’inflazione, anche se non ce ne rendiamo conto. Che significa? Che chi ha messo da parte 50mila euro una decina di anni fa e con quei soldi avrebbe potuto acquistare una casetta – in alcune zone – oggi non ci compra nemmeno una stanza. Il denaro perde il suo potere di acquisto.

Senza contare la nuova tassa per chi supera una certa cifra. Oltre i 5000 euro infatti il conto corrente viene tassato con l’imposta di bollo, addebitata sulla giacenza media del conto su base annuale. E sebbene non sia una cifra enorme, siamo infatti intorno ai 34 euro, si tratta comunque di una delle tante tasse che siamo costretti a pagare.