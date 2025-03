Superbonus cani e gatti, ti danno 80€ subito se hai un cucciolo | Erogazione istantanea

Lo Stato offre un piccolo aiuto a chi possiede un animale domestico: arriva il superbonus cani e gatti, ed è semplicissimo ottenerlo.

Avere un animale domestico rappresenta una delle esperienze più gratificanti per molte persone, per gli amanti dei piccoli amici che ci arricchiscono la vita con la loro sola presenza.

Gli animali d’affezione non solo offrono compagnia, ma regalano anche un amore incondizionato, senza chiedere nulla in cambio.

Questa connessione speciale tra l’uomo e l’animale ha effetti positivi sulla salute psicofisica di chi li possiede. Numerosi studi dimostrano infatti che la presenza di un animale domestico abbassa i livelli di stress, favorisce il rilassamento e contribuisce a un benessere generale.

Per sostenere questa relazione positiva, lo Stato ha introdotto il superbonus animali domestici, un piccolo contributo che aiuta i proprietari di animali a fronteggiare alcune spese. Ottenerlo è semplicissimo.

Superbonus cani e gatti: un piccolo aiuto

Gli animali domestici sono in grado di migliorare l’umore e di far sentire le persone meno sole. Non è un caso che la pet therapy venga utilizzata in ospedali, case di cura e altri istituti simili, dove gli animali vengono impiegati per aiutare le persone a superare momenti difficili, contribuendo a migliorare la qualità della vita. La loro capacità di confortare e offrire affetto incondizionato fa la differenza, creando un ambiente più sereno e positivo. Inoltre i cani in particolare, incoraggiano le persone a rimanere più attive fisicamente. Portarli a passeggio, giocare con loro e interagire quotidianamente stimola un movimento continuo, promuovendo uno stile di vita più sano. Questo aspetto è particolarmente importante per chi ha una vita sedentaria o fatica a trovare motivazione per l’attività fisica.

Oggi anche alcune aziende, riconoscendo i benefici psicologici della compagnia degli animali, stanno adottando politiche sempre più inclusive, permettendo ai dipendenti di portare il proprio cane o gatto sul posto di lavoro. Questo favorisce la creazione di un ambiente sereno e rilassato, aumentando la produttività dei lavoratori. E in tutto questo, anche lo Stato offre il suo contributo, con l’erogazione del superbonus cani e gatti.

Come ottenere il contributo dallo Stato

Il superbonus in realtà è destinato anche ad altri animali di affezione, e oltre cani e gatti comprende anche criceti, furetti e piccoli roditori. Questa misura è destinata però solo a coloro che hanno registrato il proprio animale domestico all’Anagrafe degli animali d’affezione, e serve a rimborsare una parte delle spese veterinarie sostenute, a patto che siano tracciabili.

Per poter usufruire del bonus, il richiedente deve essere un residente italiano, avere almeno 65 anni e un ISEE non superiore a 16.215 euro. L’agevolazione offre uno sconto che può arrivare fino a 80 euro, applicato su spese superiori a 129,11 euro, con un massimo di 550 euro. Un piccolo aiuto, ma pur sempre un sostegno economico.