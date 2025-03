Addio termosifoni, i finlandesi fanno così e spendono pochissimo: spendo 2€ e sto in maglietta tutto l’anno

Bastano pochi euro per isolare la casa ottenendo gli stessi risultati di un impianto professionale: ecco cosa usano in Finlandia per restare al caldo senza preoccuparsi degli aumenti in bolletta.

L’aumento delle bollette è uno dei temi più preoccupanti per gli italiani, che sono sempre alla ricerca di trucchi per proteggersi dal freddo evitando gli sprechi di gas e corrente elettrica.

In Finlandia, dove il freddo è una costante e le giornate gelide durano mesi, il riscaldamento domestico non è solo una questione di termostati e impianti, ma molto dipenda da come si costruisce e si isola una casa.

Esistono, però, soluzioni semplici, economiche e geniali che possono essere applicate nel caso non si possa rifare l’intera struttura, sia per questioni economiche che di tempo.

Il trucco che può essere rubato ai finlandesi costa meno di un caffè al bar per ogni finestra, si applica in pochi minuti e riduce sia la dispersione termica che, conseguentemente, gli importi in bolletta.

Il trucco per isolare le finestre che arriva dalla Finlandia: come combattere gli spifferi di freddo

In Finlandia, dove le temperature scendono oltre i -20°C l’isolamento rappresenta una priorità assoluta. Le finestre devono essere, quindi, rinforzate con materiali semplici ma efficaci. In questi casi si ricorre ad un materiale molto comune, come il pluriball. Grazie alle bolle d’aria che trattengono il calore, questo prodotto crea una barriera isolante capace di ridurre le perdite termiche in modo significativo.

Con una spesa di circa 2 euro a finestra, si può ridurre l’uso del riscaldamento centrale. Il pluriball si applica facilmente con del nastro adesivo e, per una resa ottimale, si può usare un phon per eliminare pieghe e creare aderenza. Una soluzione pratica e veloce che sta riscuotendo grande successo in tutta Europa.

Pluriball sulle finestre: a cosa fare attenzione per evitare rischi

Non bisogna dimenticare, però, di utilizzare questo materiale nel modo corretto e più sicuro. In presenza di impianti a gas o stufe a legna, infatti, non si deve mai ostacolare la ventilazione degli ambienti. Il rischio di accumulo di gas pericolosi è concreto se le finestre vengono sigillate senza attenzione. Per questo motivo, prima di isolare completamente le superfici vetrate, è consigliabile chiedere un parere a un tecnico esperto.

Trattandosi di un materiale plastico, il pluriball va tenuto lontano da fonti di calore diretto per evitare problemi legati alla sicurezza antincendio. Grazie a queste piccole accortezze è possibile combattere il freddo nei mesi più duri, senza spendere un patrimonio.