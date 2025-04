“Vogliamo i vecchi ricchi e i giovani poveri”: ecco il bonus over 65 : Giorgetti ci fa il regalo per l’estate

Bonus Giorgetti over 65: un regalo per chi non arriva a fine mese con la sua pensione, un importante aiuto da parte del Governo.

Essere anziani oggi comporta sfide complesse che vanno oltre la salute, sebbene i progressi nella medicina e nella tecnologia abbiano aumentato l’aspettativa di vita.

Un tempo, a 60 anni si veniva considerati già “vecchi”, ma oggi l’età media si è alzata notevolmente, permettendo alle persone di vivere più a lungo e in salute.

Tuttavia, questa maggiore longevità porta con sé nuovi problemi, uno dei quali è la questione della pensione. Se da un lato i progressi scientifici e il miglioramento delle condizioni di vita consentono agli anziani di vivere più a lungo infatti, dall’altro la pensione, che dovrebbe essere il giusto premio per una vita di lavoro, spesso non è sufficiente.

In questo contesto arriva il bonus Giorgetti: un valido aiuto per gli over 65. Ecco come riceverlo.

Bonus Giorgetti: un aiuto per gli over 65

Troppo spesso l’importo delle pensioni è troppo basso rispetto ai contributi versati durante la carriera. Questo crea una disparità ingiusta e una difficoltà economica per molte persone anziane che non riescono a godere dei frutti di una vita di lavoro. Per questo motivo il Governo è solito intervenire con una serie di misure di supporto per i più bisognosi e gli anziani, come bonus e indennità.

Ad esempio, il “bonus Giorgetti”, destinato agli over 65, che è una delle iniziative volte ad alleviare le difficoltà economiche di questa fascia di popolazione. Questi aiuti sono essenziali per supportare le persone anziane e più fragili che si trovano in situazioni di disagio. Il problema della pensione bassa non è l’unica difficoltà che gli anziani devono affrontare, ma è sicuramente uno degli aspetti più gravi, che influisce sulla qualità della vita. In cosa consiste questo bonus?

Come ottenere il sostegno

Oltre alla pensione per gli anziani in difficoltà il Governo prevede anche un importante aiuto, per molti essenziale: l’indennità di accompagnamento. Si tratta di una prestazione economica che viene concessa ogni mese, per 12 mensilità, agli invalidi civili totali, indipendentemente dalla loro età e dal reddito del beneficiario e del suo nucleo familiare. Inoltre è esente da IRPEF, il che significa che non è soggetta a tassazione.

Come leggiamo su disabili.com per l’anno 2025 questa indennità di accompagnamento, secondo quanto comunicato dall’INPS, è di 542,02 euro al mese, senza alcun limite di reddito. Gli unici requisiti sono l’indicazione nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario, che il soggetto è “impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua”.