Uova di Pasqua, queste sono le migliori ma non le compra mai nessuno: non farti fregare dalla marca | La qualità è più alta

Sta arrivando la Pasqua, inizia la corsa alle uova di cioccolato. Ma quali sono le migliori? Quelle che non ti aspetti, scopriamolo.

La Pasqua si avvicina, e con essa la tradizione dei dolci che la accompagnano. Tra i più amati e attesi, universali in tutta Italia ci sono la classica colomba e l’irrinunciabile uovo di cioccolato, simbolo di allegria e dolcezza per grandi e piccini.

Si perché se un tempo magari era quasi esclusivamente un piacere per bambini, oggi è diventato un regalo apprezzato da tutti, date le infinite varianti che soddisfano i gusti di ogni goloso.

Da quelle al pistacchio a quelle al cioccolato bianco, con nocciole, bigusto o al caffè, solo per citarne alcune. E non dimentichiamo le sorprese all’interno, che, grazie alla possibilità di personalizzazione, sono diventate vere e proprie chicche, spesso anche preziose.

Ma nell’infinità di uova che si trovano in vendita, quali sono le migliori? Vediamolo assieme.

Uova di Pasqua: le migliori

Cosa rende un uovo di cioccolato speciale? E, soprattutto, perché alcuni costano molto di più di altri? Molto dipende dalle caratteristiche, che ne determinano il prezzo finale. Un aspetto fondamentale è sicuramente la qualità degli ingredienti. La lista degli ingredienti, infatti, gioca un ruolo decisivo nel determinare se l’uovo sarà di qualità superiore o inferiore. Quelle più pregiate contengono un alto quantitativo di cacao e una lista relativamente breve di ingredienti, mentre quelle di qualità inferiore potrebbero presentare zuccheri e grassi in quantità elevate, magari con l’aggiunta di aromi e additivi artificiali.

Il prezzo dipende poi anche dal peso dell’uovo e dalla sorpresa che si trova al suo interno. Un gadget legato ad un marchio famoso o un personaggio noto, significa che il produttore dovrà sostenere un ulteriore costo per l’acquisto della licenza, che andrà poi a pesare sul prezzo finale.

Quale scegliere

Se vogliamo restare sui marchi noti, secondo qualescegliere.it le uova di Pasqua migliori sono Lindt, Caffarel, Venchi, Novi, Perugina, Bauli e Motta. Ma non è detto che marchi meno noti siano prodotti di qualità inferiore.

Per esempio secondo buttalapasta.it stanno andando a ruba: l’uovo Walcor One Piece al cioccolato finissimo al latte, l’uovo Aldi con caramello certificato Rainforest Alliance, cioccolato bianco e granella di biscotto, l’uovo Deluxe by Lidl Italia, con cioccolato al latte certificato Rainforest Alliance con caramello salato, e l’uovo KitKat. Tutti a meno di 10 euro, di ottima qualità e sorprese interessanti. Non c’è bisogno di spendere tanto, la bontà è anche dove non ti aspetti.