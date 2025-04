È proprio lei la città più inquinata d’Italia: se vivi qua trasferisciti subito | Rischi la vita ogni giorno

La classifica parla chiaro: questa è la città più inquinata d’Italia, dove l’aria è davvero irrespirabile a causa dello smog.

L’inquinamento è una delle sfide più gravi e urgenti che ci troviamo ad affrontare, soprattutto negli ultimi anni.

Isole di plastica disperse nei mari, falde acquifere e raccolti contaminati dalle troppe discariche abusive e soprattutto una qualità dell’aria che continua a peggiorare in molte città del mondo. Mettendo a rischio la salute e il benessere delle persone.

Anche in Italia, purtroppo, sebbene non siamo ancora ai livelli allarmanti di alcuni Paesi come la Cina, la situazione non è affatto rassicurante.

I dati dell’ultimo rapporto di Legambiente, riportati anche da money.it, ci offrono un quadro alquanto preoccupante. Sebbene le politiche ambientali degli ultimi anni abbiano portato a miglioramenti in alcune aree, i risultati non sono ancora sufficienti a risolvere il problema. Alcune città continuano a lottare con livelli di inquinamento insostenibili, e una in particolare è la più inquinata di tutte.

Inquinamento: la città più invivibile d’Italia

L’inquinamento atmosferico è legato principalmente ai gas di scarico delle auto a combustione e alle emissioni industriali, per questo negli ultimi anni si sono intensificati gli sforzi per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. Tra le politiche green più rilevanti ci sono il divieto di produzione e installazione delle caldaie a gas a partire dal 2027 e l’introduzione delle auto elettriche, al fine di abbandonare i motori a combustione e migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città.

E anche se il buco nell’ozono, divenuto ormai famoso sin dagli anni ’80, pare non essere più una minaccia tanto incombente come prima, per il resto i risultati sono ancora scoraggianti.

Meglio trasferirsi altrove

Prima di andare a vedere qual è la città più inquinata d’Italia diamo un’occhiata, sempre secondo la classifica già citata, alle più virtuose, che sembrano essere Bolzano, Trento e Cagliari, che hanno mantenuto livelli di inquinamento al di sotto dei limiti consentiti, dimostrando che è possibile migliorare la situazione con azioni mirate e un’attenzione costante all’ambiente.

Quelle che invece superano frequentemente i limiti di concentrazione di polveri sottili, conosciute come PM10, sono partendo dal basso e incredibilmente Venezia “con via Beccaria e via Tagliamento che hanno registrato 61 e 54 giorni di superamento”, Padova, ancora con 61 giorni, Vicenza e Verona che hanno sforato rispettivamente di 66 e 64 giorni. Il Veneto quindi sembra essere tra le regioni più inquinate. A salire troviamo Milano con 68 giorni e, al primo posto, l’insospettabile Frosinone, con 70 giorni di sforamento dei limiti di inquinamento. Ovviamente non sono le uniche, ma solo quelle più caratterizzate dal fenomeno.