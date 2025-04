“Spendo decine di euro in caffè ogni giorno”: ma da Eurospin è (quasi) gratis e non lo sai: ecco chi lo produce davvero

Se ami il caffè non sai che da Eurospin puoi quasi non pagarlo: ecco di che si tratta, dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di conoscere offerte imperdibili proposte da catene di supermercati come Eurospin.

Nel corso degli anni, siamo sempre stati abituati ad una moltitudine di differenze di prodotti tra competitor che, a detta di molti utenti, sono stati preferiti ad altri proprio per via della qualità, della trasparenza, delle offerte ma soprattutto del PREZZO, l’amico di una moltitudine che ci segue da moltissimi anni.

Se si rispecchia questo requisiti allora è fatta. In una società che non fa altro che aumentare in termini di denaro, tutto quello che si fa è cercare di ambire a prodotti buoni, gustosi e di qualità ad un prezzo inferiore a quello previsto. Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di alcuni prodotti come il caffé prodotti dalla catena di supermercati Eurospin.

Caffè, sei sicuro di sapere chi lo produce da Eurospin: scopri la verità

Quando sentiamo parlare di caffè siamo sicuri che a molti di voi gli si illuminano gli occhi, soprattutto per la ricarica e le energia che esso ti da soprattutto al mattino appena sveglio. Dietro ai marchi che troviamo negli scaffali come Eurospin, esistono dei brand che sembrano essere “sottomarca” ma in realtà non lo sono, nascondono una qualità che tu non ne hai la più pallida idea.

Il caffè dell’Eurospin, a detta di moltissimi nostri utenti sembra della stessa qualità proposta dal bar. Infatti, secondo giurisprudenzaunisannio.it, le miscele proposte da Eurospin sotto i nomi “Don Jerez” e “Espresso Italia” sono realizzate rispettivamente da Pellini e Gimoka, due qualità famosissime nel mondo del caffè.

La qualità non si dimentica: ecco perché

Se stai cercando la qualità, nonostante i prodotti vengano venduti come prodotti Eurospin, in realtà stanno nascondendo due grandi aziende nel settore del caffè.

D’ora in poi, quando vi troverete davanti allo scaffale saresti intenti a comprare gusto, qualità e sapore unico come a quello del bar.