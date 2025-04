Dieta della dopamina: mangi (letteralmente) la FELICITA’ I Se la provi perdi 5 kg in 1 mese e sorridi sempre

Dieta della dopamina, con questa alimentazione perdi peso mangiando con gusto: ecco quali sono gli alimenti corretti

Molto speso i nostri lettori hanno il desiderio di voler perdere peso ma mangiando tutto, in maniera sana ed equilibrata anche con qualche dolcetto concesso. Non esiste la privazione ed è proprio per questo che, nel nostro articolo, vi parleremo della dieta della dopamina o detta anche dieta della felicità_: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e quali sono i benefici secondo gli esperti e la scienza.

Perdere peso, soprattutto nella società moderna, è l’obiettivo di moltissimi giovani e giovanissime che, hanno come unico obiettivo essere in perfetta forma fisica mangiando ingredienti bio, on valori nutrizionali corretti ma che rispettano tutti i valori come grassi, proteine, carboidrati e in parte anche zuccheri.

Come abbiamo detto più volte, per la perdita di peso non seve eliminare alcuni alimenti ma è bene correggere la quantità che mangiamo di essi. Inoltre, circa alcuni prodotti, puoi preferire alcuni piuttosto che altri facendo la differenza per il tuo organismo e non solo.

Andiamo nel prossimo paragrafo a parlarvi della dieta della dopamina e di quello che potrebbe creare di buono all’interno del tuo organismo e del tuo corpo.

Perdere peso, questo è il segreto della dieta della dopamina

Se pensi che fare la dieta ed essere felice sia davvero un’utopia allora non hai mai sentito parlare della dieta della dopamina proposta da alcuni nutrizionisti che fa davvero la differenza. Come ha spiegato la dottoressa Morganti al Corriere della sera: “Esistono alimenti, sani ed equilibrati, la cui regolare assunzione stimola la produzione di serotonina e dopamina”.

Tra questi prodotti, infatt rientra l’avocado che a detta della dottoressa ha diverse proprietà benefiche e garantisce alcuni risultati proprio circa alcuni temi legati alla salute : “esperimenti condotti suggeriscono che derivati di questo seme potrebbero esercitare un’attività antitumorale. Derivati dell’avocado sono stati inoltre sperimentati nel trattamento dell’artrosi del ginocchio”.

Dieta e felicità: ecco quali alimenti consumare

Oltre l’avocado, sempre la Dottoressa consiglia anche altri alimenti come Yogurt, cereali e porridge con avena ti garantiscono un senso di sazietà contribuendo ad una sana e naturale alimentazione.

Oltre a questi, esistono anche i prodotti legati al pesce come tonno, salmone e sgombro, così come il te verde e la frutta secca ossia noci, nocciole, mandorle, anacardi e pistacchi, preferibili anche come dolce di fine pasto.