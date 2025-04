“Pulirle è un incubo”: piante finte, basta faticare I Addio al problema in 5 minuti col segreto delle massaie

Moltissimi esperti di design consigliano le piante finte per il proprio soggiorno, ma come fare a pulirle? Ecco il segreto

Le case ultra moderne sono spesso meravigliose proprio se arricchite con i giusti accessori che possono fare la differenza con l’arredamento. Uno dei motivi per cui si scelgono le piante finte è proprio quello di svecchiare il proprio ambiente dando un tocco di colore o di verde per la propria casa, affinché tutto comincia a prenderne forma. La domanda, però, che si pongono una moltitudine di utenti è proprio il fatto di non sapere come fare a pulirle, soprattutto se si tratta di piante finte: andiamo a scoprire insieme cosa si potrebbe fare a riguardo.

Come abbiamo anticipato, le piante finte potrebbero essere un ottima soluzione per l’arredamento della tua casa, soprattutto se non riesci a mantenere e a prendertene cura di quelle vere, poiché ci vuole una costanza in più che fa la differenza. Vi sono, però, tantissimi suggerimenti per sfruttare le piante finte evitando che queste diventano piene di polvere e siano poco carie da vedere.

La pulizia delle piante finte, inoltre, è molto importante in quanto necessita di una costanza proprio per la salute della propria vita e dei propri figli, in quanto avere un accumulo di polvere nelle nostre case non fa bene a nessuno soprattutto se si è inclini alle allergie.

Andiamo a vedere una dei metodi per poter fare di tutto in maniera semplice e concisa: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Pulire le piante finte, ecco il trucchetto che lascia tutti senza parole

I detriti delle tue piante, soprattutto piene di polvere, possono creare anche un effetto scialbo e smettere di far sembrare realistico l’effetto delle stesse piante. La frequenza con cui devi pulire le tue piante finte non è stabilita ma almeno è concessa dal fatto che devi controllare giorno per giorno quanto è l’accumulo di polvere che si è formato, così da eliminarlo subito.

Più spesso mantieni pulita la tua pianta artificiale, meno spesso dovresti fare lunghe procedure. Nel corso degli anni, infatti, si è stabilito un metodo semplicissimo che ti consente di pulire a fondo le piante in pochissimi minuti: aspirare un po’ d’acqua calda in una vasca e aggiungere qualche goccia di detersivo per i piatti. Se parte della polvere è estremamente incrostata, potrebbe essere necessario utilizzare un panno morbido.

Altri trucchetti da provare

Invece di provare solo il trucco della vasca da bagno, prova anche il trucchetto del pennello che ti consente di spolverare il tutto in diversi angoli.

Ricorda, qualunque cosa tu decida di fare, di non usare prodotti chimici per la pulizia di esse.