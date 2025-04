Caricare il cellulare, non farlo mai in questo giorno della settimana I Ti ritrovi una bolletta da capogiro

Per evitare eventuali danni al proprio dispositivo mobile, gli esperti consigliano di ricaricarlo in un determinato momento della giornata.

Il cellulare è ormai onnipresente nelle nostre vite, ragion per cui ci sentiamo male al solo pensiero di vederlo scarico. Del resto con questo piccolo dispositivo dipendono molte delle attività che svolgiamo nel corso della giornata, a prescindere che siano legate a motivi professionali o allo svago.

C’è inoltre chi tende ad usarlo per più tempo rispetto ad altri, ma ad un certo punto tutti noi siamo costretti a ricaricarlo, perché come ben sappiamo, la batteria non è infinita. Come se non bastasse, con il tempo si riduce la sua durata, portandoci eventualmente ad acquistare un nuovo smartphone.

Per non peggiorare le cose, gli esperti suggeriscono di seguire una serie di linee guida, in modo tale da non andare incontro a danneggiamenti della batteria e/o ad una sua usura accelerata. Una delle suddette riguarda il giorno in cui non si dovrebbe mai effettuare la ricarica.

Il giorno peggiore della settimana per ricaricare il cellulare

Se alcuni caricano la batteria solo quando è scarica, altri non riescono ad andare al di sotto del 20%. A parte ciò, che ci si creda o no, anche l’ora e il giorno della settimana in cui si esegue questa azione svolge un ruolo importante nel prolungamento della vita del proprio cellulare.

Per esempio, non è consigliabile lasciarlo in carica tutta la notte perché così facendo rimarrebbe attaccato alla presa troppo tempo favorendo l’usura della batteria agli ioni di litio. Ecco perché il giorno peggiore della settimana per procedere alla ricarica è la domenica sera. Questo perché la maggior parte delle persone cerca di avere il telefono carico per ricominciare la routine del giorno successivo. Però, se vi trovate costretti a ricaricarlo la domenica, fatelo al mattino o prima delle 18.00.

Il momento migliore per procedere alla carica del dispositivo

Per quanto riguarda il resto della settimana, il momento migliore per caricare lo smartphone è sempre la mattina, in quanto ciò consente di monitorare la carica e di scollegare il dispositivo una volta raggiunto il livello desiderato, evitando sovraccarichi o surriscaldamenti.

A questo proposito è preferibile mantenere la carica tra il 20% e l’80%, oltre ad utilizzare il caricabatterie originale. Inoltre sarebbe meglio collegare prima il caricabatterie alla presa di corrente e poi il cellulare, e una volta terminata la carica, quest’ultimo andrebbe scollegato prima del caricabatterie.