BLOCCO TOTALE alla circolazione: 8 e il 9 Aprile resti a casa con la valigia piena I Sciopero dei mezzi, cittadini nei guai

Se hai prenotato un viaggio in questi giorni rischi di rimanere a casa, ecco cosa succede l’8 e il 9 aprile e perché si fa lo sciopero

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di scoprire quali sono gli scioperi indetti proprio nel loro periodo di vacanza che, come può capitare a chiunque di noi, possono ostacolare le vacanze e di molto. Quello che succederà nella prima settimana di Aprile è già stato stabilito e, se hai prenotato il tuo viaggio in aereo o in treno, potresti ritrovarti ad affrontare una nuova sfida: andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo.

Gli utenti che pianificano e organizzano le vacanze in maniera super dettagliata non sono pronti a scoprire se a rovinarle i sarà uno sciopero, proprio perché il lettore ama staccare la spina dalla solita routine quotidiana e godersi paesaggi nuovi dove può rilassarsi, stare con gli amici, fuggire per un attimo da quella routine che lo inghiottisce sempre di più.

Proprio per questo, quindi, è bene conoscere gli eventuali scioperi che vengono resi noti prima della partenza, affinché, almeno mentalmente, si possa trovare una soluzione immediata e magari prepararsi all’attesa di qualche ora in più prima del volo stimato o addirittura partite con qualche ora di ritardo se si viaggia in treno.

Andiamo a scoprire meglio tutti i dettagli che riguardano questo sciopero proprio nel paragrafo successivo.

Sciopero treni e bus dell’8 e 9 Aprile: ecco cosa sta succedendo

Molto la definiscono la settimana nera per i pendolari questa di Aprile, proprio perché gli scioperi non mancano mai sia nel settore ferroviario che in quello aereo, creando dei disagi di almeno 24 ore che si aggiungerebbero a quelli che possono verificarsi l’11 Aprile, un’altra data in cui è stato proclamato un secondo sciopero Trenitalia.

I motivi dello scioperi, infatti, sono legati principalmente su rinnovi contrattuali, condizioni lavorative, sicurezza e gestioni dei turni. Mentre quello aereo, sono legate alle difficoltà organizzative e contestazioni sulle retribuzioni. Inoltre, circa lo sciopero dell’8 e 9 Aprile, si potrebbero verificare ritardi dei treni a partire dalle 21 di martedì, 8 aprile, e fino alle 21 di mercoledì 9.

Quali sono le fasce garantite

Sul sito ufficiale, però, vengono riportate le fasce garantite che sono le seguenti:dalle 6 alle 9 del mattino e tra le 18 e le 21. Per il treno nord, invece, dalle 5 alle 8 e dalle 18 alle 21.

Per l’aeroporto, invece, mercoledì 9 aprile si potrebbero verificare disagi a partire dalle 12 fino alle 16 del pomeriggio.