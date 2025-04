Raccomandata codice 613: non firmarla mai prima di chiamare un commercialista | Stanno facendo una strage

Ci sono alcune raccomandate alle quali bisogna prestare particolare attenzione, come quelle identificate dal codice 613.

La raccomandate non sono tutte uguali e soprattutto non hanno lo stesso mittente. Vengono tradizionalmente spedite presso il proprio domicilio e utilizzate per permettere l’invio certificato di documenti, lettere e comunicazioni.

Può succedere però che il postino non trovi in casa il destinatario e nemmeno un famigliare o un convivente al quale consegnare la raccomandata. In questo caso viene lasciato un avviso di giacenza, che informa di doversi recarsi entro 30 giorni dalla ricezione in ufficio postale per scoprire il contenuto della suddetta.

Ovviamente c’è sempre un po’ di ansia quando se ne riceve una, perché potrebbe provenire dall’Agenzia delle Entrate o da qualche altra istituzione di simile natura. Ci sono però alcuni indizi che fin da subito permettono di capire la natura della comunicazione.

Come identificare il contenuto di una raccomandata

Quando si parla di avviso di giacenza, si fa riferimento al messaggio lasciato dal postino nella cassetta delle lettere che avvisa dell’arrivo di una raccomandata, che per essere ritirata, è necessario recarsi all’ufficio postale.

Tale avviso non include né il mittente né tantomeno il contenuto, il quale però può essere scoperto tramite un codice che questa comunicazione riporta. Ne esistono diversi e ognuno di loro ha un significato ben preciso.

A cosa si riferisce il codice 613 presente nell’avviso di giacenza

Il codice presente su ogni raccomandata è univoco ed è composto da numeri e barre. Solo le cifre iniziali però riguardano il contenuto della suddetta, mentre i restanti numeri vengono generati automaticamente e non hanno nulla a che vedere con la comunicazione. Nello specifico, ogni raccomandata, a prescindere dal contenuto, include un codice di 12 cifre, ma bisogna prendere in considerazione solo le prime tre poiché ci danno indicazioni per l’appunto su ciò ce si trova all’interno della lettera.

Tra i codici più comuni troviamo quello caratterizzato dai numeri 613, che indicano multe, imposte non pagate o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra gli altri codici più popolari troviamo il 616, legato ad un avviso di mancato pagamento del bollo auto. Invece i codici 670, 671 e 689 riguardano le cartelle esattoriali, mentre il 668 rappresenta gli atti giudiziari. Infine il 684 sono associati agli avvisi dell’INPS.