Esclusivo Ministero Infrastrutture: terminato il ponte stradale più alto del mondo, 600 metri di caduta libera nel vuoto | Ecco dov’è

Si sono da poco conclusi i lavori di quello che oggi è considerato il ponte più alto mai costruito: il suo fascino è disarmante.

A lungo desiderato e progettato, a breve verrà inaugurato il ponte più alto del mondo. Un’opera di proporzioni faraoniche, che sarà in grado di trasformare un viaggio di un’ora in auto in un paio di minuti. Questo infatti è il tempo stimato per attraversare il ponte, lungo 2890 metri.

Nonostante non faccia sia stato ancora entrato nel Guinness dei Primati, il nuovo progetto ha tutte le caratteristiche per esserlo, soprattutto dopo la sua apertura al pubblico, che secondo fonti ufficiali, avverrà nel mese di giugno.

Del resto, con i suoi 625 metri di altezza, si tratta del ponte più alto mai realizzato finora. Basti pensare che lanciandosi dal punto più elevato, ci si impiegherebbero oltre 15 secondi per raggiungere il fondo del canyon, sopra il quale si trova per l’appunto la struttura.

Alla scoperta del ponte più alto del mondo

Le imponenti dimensioni del ponte lo rendono addirittura visibile dallo spazio, tanto da essere paragonato per questa ragione alla Grande Muraglia. Non è questo però l’unico dettaglio che gli è valso tale appellativo.

Questa opera infatti si trova in Cina, per l’esattezza nella provincia di Guizhou e attraversa il Canyon Huajiang, dove scorre il fiume Beipan. I lavori sono cominciati nel 2021 e secondo quanto dichiarato all’amministrazione asiatica, verranno conclusi tra qualche settimana.

Un’opera faraonica e modello di una grande innovazione tecnologica

Il ponte più alto del mondo andrà a sostituire il vecchio ponte Duge, che attraversa lo stesso fiume, solamente 200 chilometri più a monte. La nuova struttura di eccelsa ingegneria all’avanguardia, è caratterizzata da due grandi pilastri alti oltre 200 metri. Quest’ultima, nello specifico, ha l’obiettivo di rivitalizzare una delle aree rurali più remote della Cina, una regione verso la quale le autorità hanno intenzione di attrarre un numero sempre più crescente di turisti, sia nazionali che internazionali.

Naturalmente, il governo proteggerà i lati per evitare i suicidi, anche se un’area verrà dedicata al bungee jumping. Il progetto prevede anche la costruzione di un grande resort per il turismo estremo e l’avventura nel canyon stesso.