INPS, se hai ricevuto questa pensione devi allo Stato 100.000€ | Li stanno chiedendo a tutti, è un’ecatombe

La novità Inps che non sapevi è proprio sulla tua pensione: devi allo Stato 10.000 euro, ecco di che si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire le novità o i fatti riguardanti uno dei temi che fa riflettere e che è sempre oggetto di analisi e cambiamento: stiamo parlando del tema delle pensioni. Proprio ultimamente, si è reso che se prendi una determinata pensione, allo Stato devi una cifra ingente che fa la differenza: ecco i dettagli e le curiosità.

Il tema delle pensioni diventa sempre più interessante nell’ultimo periodo proprio perché in tantissimi vorrebbero realizzare questo sogno ma diventa sempre più difficile riuscirci per via dei cambiamenti circa l’età e la pensione anticipata.

Dopo aver lavorato una vita e aver compiuti per anni un lavoro in maniera continuativa e impeccabile, il sogno è proprio quello di andare in pensione e non sempre va tutto come si dovrebbe. Negli anni, abbiamo avuto una serie di strategici cambiamenti che non ci hanno fatto stare completamente tranquilli e, proprio ultimamente, è intervenuto il Governo Meloni per sanare un minimo la situazione.

Inps, su questa pensione devi dare una somma allo Stato: ecco i dettagli

Non tutte le storie sono uguali e i cambiamenti soprattutto in tema di pensioni sono davvero incredibili e possono cambiare di Stato in Stato. Ultimamente, una delle problematiche che abbiamo deciso di analizzare è proprio quello di una donna di Madrid che è stata condannata dal Tribunale Provinciale di Madrid ad un anno di carcere più una multa per non aver comunicato e nascosto alla Previdenza Sociale il decesso della madre, avvenuto molto tempo prima, parliamo del 1987.

Per più di 30 anni, la donna ha comunque ricevuto la pensione di sua madre per un totale di 129.538,93 euro cui attualmente ne deve restituire all’incirca 94.894,23 euro alla Tesoreria Generale della Previdenza Sociale. La donna risultava comproprietaria del conto e quindi la donna non ha informato la banca della morte della mamma e ha continuato a ricevere la pensione.

Un danno ingente: ecco quanto è riuscita a restituire la donna

Nonostante la morte della mamma, la donna ha continuato a percepire la pensione, e ha restituito alla Previdenza Sociale solo 34.644,70 euro, lasciando come saldo residuo 94.894,23 euro, che ora è l’importo che è stato richiesto a questa donna.

Inoltre, alla donna è stata anche imposta una responsabilità civile sussidiaria, considerando che la sua inazione per oltre 30 anni è stata la chiave per mantenere in atto e in alto la frode.