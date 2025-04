Catastrofe INPS, “non abbiamo più fondi”: trasferisci subito qui i tuoi contributi o vai in pensione tra 40 anni

INPS, i contributi che lasciano tutti senza parole e preoccupano i contribuenti: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire alcuni temi delicati di questa società, tra cui quello delle pensioni. Nel 2025, vi sono diverse categorie di individui che rischiano qualcosa di cui non hanno mai tenuto conto ma che possono modificare di gran lunga la loro vita. In questo articolo andremo ad analizzare un punto in particolare che riguarda la pensione: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Molto spesso i nostri lettori hanno il desiderio di godersi un po’ di tempo libero insieme ai propri nipotini, la propria famiglia e tutto quello che concerne un individuo che ha fatto tantissimi sacrifici durante la loro vita. Proprio per questo, la pensione sarebbe un obiettivo comune che farebbe felici moltissimi dei nostri lettori che, per, non hanno raggiunto il limite d’età.

Non tutti lo sanno che, proprio perché in moltissimi sono interessati a migliorare la propria situazione in termini economici e di età, che esistono delle novità che possono agevolare la vostra situazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le curiosità che riguardano la pensione anticipata nel 2025.

Pensione anticipata 2025: ecco cosa sta per cambiare, tutte le novità

Uno degli obiettivi perseguiti dal Governo è proprio quello che riguarda la previdenza complementare che, ha l’unico regime previdenziale in grado di sopperire al buco previsto dalla previdenza obbligatoria. Questa previdenza complementare disciplinata dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, rappresenta uno dei secondi pilastri del sistema pensionistico.

I destinatari dei fondi pensioni sono: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori autonomi, lavoratori con un’altra tipologia di contratto. Inoltre i lavoratori dipendenti possono integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto.

I vantaggi del TFR

I vantaggi previsti dal TFR da la possibilità di accedere in maniera facilitata alla pensione anticipata a 64 anni con 25 anni di contributi. I pensionati con la soglia di età dei 64 anni con diversi contributi iniziata dal 1996, devono utilizzare la pensione complementare per raggiungere la soglia minima di pensione.

In definitiva destinare il TFR ad un fondo pensione aiuta a incrementare la pensione futura e offre anche vantaggi fiscali e un rendimento più elevato rispetto alla versione tradizionale.