Un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere di aceto: con questa pozione magica non chiami più l’imbianchino | Addio tinteggiatura

Per combattere l’umidità delle pareti, si consiglia di optare per un semplice ma efficace rimedio casalingo: è in grado di fare miracoli.

Il bicarbonato di sodio è conosciuto per la sua incredibile versatilità, e può essere adoperato da solo o in combinazione con altri ingredienti naturali. Non a caso viene spesso scelto come alternativa a prodotti contenenti sostanze chimiche, che sono altamente nocivi per la salute.

Le sue abilità di detersione sono ormai note a tutti, nonostante ce ne siano alcune ancora poco conosciute. Si ricorda che il bicarbonato si utilizza in numerosi ambienti della casa, uno fra tutti la cucina, avendo la capacità ad esempio di eliminare i cattivi odori dal frigo, di far risplendere i bicchieri e di detergere le teglie.

Ma non è tutto, in camera da letto funge da perfetto smacchiatore di materassi, mentre in bagno si può sfruttare per sturare le tubature. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Molti però non sono a conoscenza del fatto che possa rappresentare un metodo per combattere l’umidità dalle pareti.

Perché scegliere il bicarbonato di sodio per eliminare la muffa

Esistono moltissimi trucchi casalinghi per la pulizia della casa, e gran parte di questi includono il bicarbonato di sodio. Secondo gli esperti, oltre agli usi più comuni, rappresenta il metodo migliore per rimuovere l’umidità dalle pareti. Le sue proprietà abrasive e sgrassanti permettono di eliminare immediatamente le macchie e gli odori di muffa.

Nelle case in cui le pareti interne tendono a essere fredde o poco ventilate, l’umidità tende ad accumularsi producendo muffa o un odore sgradevole. Quindi, posizionare piccole quantità di bicarbonato di sodio vicino alle aree interessate, come i battiscopa o gli angoli, aiuta ad assorbire l’umidità dall’aria. Perciò, questo ingrediente agisce come deumidificatore naturale.

Come preparare e applicare la miscela anti-umidità

Il bicarbonato è in grado di rimuovere perfettamente le macchie dalle pareti senza danneggiare la pittura, purché venga usato con parsimonia. Non risolverà una perdita grave, ma può aiutare a ridurre la condensa e a prevenire la muffa superficiale.

Per procedere è necessario procurarsi, oltre al bicarbonato, dell’aceto, dell’acqua e un flacone spray. Quindi mescolate i due ingredienti con l’acqua (un cucchiaio per litro) o diluite due tazze di aceto con due tazze d’acqua. Quindi inserite la miscela nel flacone. Prima di procedere, si consiglia di raschiare un po’ la parete con una spatola o una spazzola metallica. A questo punto, spruzzate la miscela, distribuendola con una classica spazzola lavapiatti. Prima di ridipingere è necessario assicurarsi che la parete si asciughi completamente.