IMU, confermata l’esenzione dall’ASL: basta compilare il modulo F24 e non paghi più niente

Alcune categorie di persone hanno la possibilità di ottenere l’esenzione Imu: ecco tutti coloro che ne possono beneficiare.

Oggigiorno siamo letteralmente tartassati di spese, soprattutto quelle relative alla propria casa. Basti pensare alle decine e decine di bollette da pagare ogni singolo anno. Oltretutto i recenti rincari di beni e servizi le hanno rese più dispendiose, costringendo milioni di italiani a sborsare centinaia se non migliaia di euro in più.

Tra i vari costi da affrontare regolarmente c’è anche il temutissimo Imu, acronimo per Imposta municipale unica. Ma di cosa si tratta esattamente? In poche parole è un tributo di tipo patrimoniale, e quindi legato all’immobile di cui si è proprietario e che fa dunque parte del patrimonio personale.

La suddetta imposta ha sostituito il vecchio ICI, che ha cessato di esistere nel 2011. Trattandosi di una spesa annuale, è praticamente impossibile riuscire a sottrarsi al pagamento… o quasi. A differenza di altre tasse infatti, alcuni soggetti non sono più obbligati a pagare l’Imu.

Chi può usufruire dell’esenzione dell’Imu

Nel corso degli anni i vari governi che si sono susseguiti hanno discusso più volte sulla questione Imu e sulla sua possibile abolizione anche se non si è mai arrivati a tanto. Per molti cittadini però questa imposta rappresenta perlopiù una beffa dato che acquistare una casa è un enorme investimento e ritengono dunque ingiusto dover pagare un imposta annuale semplicemente perché se ne possiede una.

Ma ci sono alcune persone che potrebbero presto ricevere l’esenzione, evitando quindi di sborsare centinaia di euro in più. Per per usufruire di tale vantaggio però, è necessario essere in possesso di alcuni importanti requisiti.

Requisiti per essere esenti

Possono usufruire dell’esenzione Imu gli anziani e i disabili ricoverati in una casa o in un istituto di cura. Attenzione però, quest’ultima non avviene in maniera automatica. E’ comunque fondamentale consultare il regolamento del proprio comune di residenza per scoprire se si è idonei, e qualora non si possa consultare, bisogna procedere al versamento dell’importo previsto attraverso il modello F24.

Ci sono però altri requisiti di cui si deve disporre per essere esenti: l’abitazione non può essere affittata a terzi e l’anziano in questione risulta essere il proprietario, che però si trova ricoverato in modo permanente in qualche struttura. Invece, per quanto riguarda i disabili, è necessario che l’immobile non sia stato dato in locazione e il soggetto deve aver trasferito la residenza presso un ricovero o una casa di cura.