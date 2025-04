Patente a punti, ora basta avere due spicci in tasca e te li ricompri | Col trucco legalissimo non rimani mai senza

Patente a punti, la novità lascia tutti senza parole: ecco come ricomprartela proprio con questo trucchetto

Molto spesso i nostri lettori sono sempre ben informati circa alcuni argomenti che possono essere di particolare interesse collettivo; tra questi vi è proprio uno in particolare che fa riferimento al rinnovo della patente. Questo tema, però, è in continuo aggiornamento e, ultimamente, vi sono delle novità attesissime che riguardano proprio la patente a punti e coma acquisirla velocemente: andiamo ad analizzare nel dettaglio la questione.

Negli anni, siamo sempre stati abituati al rinnovo classico della patente no considerando però che le cose man mano potessero cambiare soprattutto dopo le modifiche del Codice della strada che, nell’ultimo periodo è diventato parecchio severo circa alcune sfaccettature importanti che possono salvare la vita a chi guida.

Tra questi, infatti, sono state introdotte delle legge severissime per chi guida in stato d’ebrezza o fa uso di droghe: rischia oltre il ritiro della patente anche una sanzione e perfino il carcere. Adesso bisogna fare moltissima attenzione e, proprio per questo abbiamo deciso di approfondire la questione spiegandovi come potrebbe essere possibile recuperare i punti della patente, persi durante la vostra vita alla guida per qualche infrazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe succedere e qual è il trucchetto che potrebbe fare la differenza: ecco i dettagli e le curiosità.

Recupero punti della patente: ecco come fare, il trucchetto

Molto spesso i nostri lettori ci chiedono come si potrebbero recuperare i punti della patente persi durante la loro vita alla guida. Come ci speficia il Codice della Strada, all’assegnazione della patente vengono dati 20 punti. Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.

I neopatentati ne acquisiscono solo 1 punto per anno per i primi 3 anni, poi anche loro 2 punti per anno fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti. Se chi è alla guida commette più infrazioni, , i punti persi possono arrivare ad un massimo di 15. Attenzione, però, non s può mai arrivare ad un saldo di 0 punti in quanto poi vi dovreste sottoporre ad un esame di revisione.

Come recuperare i punti persi

Solitamente i punti persi vengono recuperati tramite corsi di recupero presso l’autoscuola o uno dei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

I punti, però, si possono anche recuperare per buona condotta ma solo se il saldo punti non è arrivato a zero ed è inferiore a 20. I punti, infatti, possono essere recuperati se in 2 anni il conducente non commette alcuna infrazione che comporti la decurtazione di punti.