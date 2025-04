Internet, addio fibra ottica: arriva la connessione a raggio laser | È 500 volte più potente

E’ arrivato il sistema a infrarossi che nei prossimi anni potrebbe sostituire la tanto amata fibra ottica: ecco tutti i dettagli.

Nonostante in Italia non sia ancora così diffusa, soprattutto nelle zone periferiche, presto la fibra ottica potrebbe lasciare spazio ad una novità assoluta in termini di connessione: il sistema ad infrarossi. Nonostante non abbia ancora raggiunto milioni di case, la fibra potrebbe dirci per dirci per sempre addio.

Questo nuovo metodo di connettività permetterà l’accesso veloce ad Internet in ogni angolo del pianeta, inclusi quindi i paesi in via di sviluppo. Come sappiamo quest’ultimo è collegato da una vastissima rete di cavi terrestri e sottomarini che invia informazioni, ma le sue limitazioni fisiche hanno portato a realizzare una serie di progetti che potessero essere in grado di superare questi evidenti ostacoli.

Ed è così che un team di ricercatori olandesi è riuscito a compiere un passo mai raggiunto finora: la trasmissione wireless più veloce mai dimostrata su lunghe distanze in un ambiente urbano. Tutto ciò è stato reso possibile da un innovativo sistema di emettitori a infrarossi.

Il sistema a infrarossi rimpiazza la fibra ottica

Questa tecnologia fa uso di cavi di vetro, che sono capaci di trasmettere i dati con impulsi di luce, fornendo informazioni in modo più rapido, affidabile e sicuro. Le sue prestazioni superano di gran lunga quelle del wireless. Inoltre, il sistema ad infrarossi offre maggiore sicurezza e presenta meno interferenze rispetto alla fibra ottica.

La luce infrarossa può trasmettere fino a 500 volte più dati rispetto alle reti che si basano sulle onde radio, grazie alle sue lunghezze d’onda molto più corte. Infatti, più lunghezze d’onda ha un tipo di luce nel suo spettro elettromagnetico, più alta è la sua frequenza e maggiore è la sua larghezza di banda.

Il futuro della connessione ad infrarossi

Anche se non sarà solo sulla Terra che l’attuale rete in fibra ottica dovrà essere supportata o sostituita, questa tecnologia wireless è essenziale anche per la futura colonizzazione dello spazio. La NASA ha inviato e ricevuto per la prima volta un messaggio laser a una distanza di 16 chilometri dal pianeta. Il test è stato condotto nel 2023 con la sonda Psyche, che ha emesso un laser a infrarossi codificato con informazioni precise sulla sua posizione.

Il segnale è stato ricevuto da un radiofaro del telescopio Hale, situato presso l’Osservatorio Palomar del Caltech in California. Questo esperimento di comunicazione ottica è considerato il più distante mai realizzato finora. Esperimenti come questo mirano a sviluppare una nuova rete di comunicazione wireless, sia sulla Terra che fuori.