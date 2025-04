Fiat: il suo modello top non lo vedrai mai | Lo produce solo per questo paese ed è al primo posto nella classifica vendite

Fiat, il modello che non vedrai mai perché si fabbrica solo in questo Paese: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso alcuni dei nostri lettori diventano appassionati al mondo delle automobili unite a design, tecnologia e tutto ciò che ne concerne. Proprio per questo, in questo articolo abbiamo deciso di svelarti una nuova macchina targata FIAT molto amata dagli appassionati ma che potresti trovare solo in un determinato posto nel mondo: andiamo a scoprire tutte le novità attesissime.

Il mondo delle automobili è cresciuto con un marchio di fabbrica che ha segnato un’epoca e che ha cambiato ed è cresciuto negli anni proprio come FIAT. Il marchio è stato fondato nel 1899 presso il Palazzo Bricherasio di Torino come casa produttrice di automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori.

La prima produzione di auto è avvenuta nel 1900 on l’utilizzo di 150 operai nello stabilimento in Corso Dante a Torino, pian piano sviluppandosi insieme al periodo storico arrivando al famoso modello della FIAT 500 che ha fatto la storia degli anni Sessanta e Settanta.

Pian piano, siamo arrivati alla tecnologia unita al mondo odierno dove si fa sentire il progresso tecnologico e il rinnovamento grazie ad un modello che amiamo conoscere: andiamo ad analizzare tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Fiat, la nuova auto che fa invidia a tutti: ecco i dettagli e le curiosità

Non tutti lo sanno e ne sono a conoscenza ma Fiat ha rinnovato la berlina classica targata Cronos riuscendo ad essere una delle auto più vendute in un posto del mondo talmente meraviglioso e imperdibile: si tratta proprio dell’Argentina per tre anni consecutivi, dal 2021 al 2023.

La caratteristica più bella è proprio il design esterno e, inoltre, nella regione sono state commercializzate più di 450.000 unità. La gamma, d’ora in poi, sarà composta da 4 versioni tutte interessate in misura maggiore o minore dall’annunciato restyling. Tra le novità vi è la misura del design con nuovi paraurti anteriori e spoiler posteriore.

Nuovo design

Altri elementi che la contraddistinguono dalla classica sono i colori disponibili che sono diversi: Bianco Banchisa, Bianco Alaska, Argento Bari, Nero Vulcano, Rosso Monte Carlo e Grigio Silverstone.

Un’altra variante ancora, invece, incorpora il nuovo vano ottico Full LED (alto e basso) con maschera oscurata e fendinebbia a LED.