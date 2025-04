Bolletta, risparmia 100€ con il trucco della rotella | Milioni di persone hanno già messo un mucchio di soldi da parte

Il trucco della caldaia promette di far risparmiare decine di euro sulla bolletta - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Basta una piccola mossa per riuscire a ridurre notevolmente la bolletta dell’energia: pochi conoscono questo semplice trucchetto.

Con i recenti rincari di beni e servizi, milioni di italiani si sono ritrovati a dover sborsare somme stratosferiche per le proprie bollette, nonostante si siano raggiunti circa gli stessi consumi rispetto agli anni precedenti. Una dimostrazione del fatto che i prezzi legati ai bisogni di prima necessità siano aumentati in modo notevole.

Ecco perché molti hanno cercato di correre ai ripari. Sui social sono circolati diversi trucchetti casalinghi su come risparmiare e uno di questi ha catturato recentemente l’attenzione degli utenti. A rivelarlo è stata Sophie Smith, un’ex giornalista britannica, che è solita utilizzare il suo account TikTok per condividere consigli sul modo in cui ridurre le proprie bollette.

A questo proposito la donna ha raccontato un metodo rapido e efficace per la caldaia, in grado di far risparmiare oltre 70 euro all’anno. Una cifra non di poco conto considerate le varie spese domestiche che si devono regolarmente affrontare.

Il trucco della caldaia permette di ridurre di decine di euro la bolletta

Secondo la Smith, basta un solo minuto per abbassare di decine di euro la propria bolletta energetica. Tutto ciò che bisogna fare è implementare il trucco della caldaia. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. In cosa consiste esattamente?

Non si deve fare altro che abbassare la temperatura, arrivando a 50°C per il riscaldamento. Nel video pubblicato, che ha ormai raggiunto oltre un milione di visualizzazioni, l’utente ha aggiunto che l’impostazione della maggior parte delle caldaie tende ad essere troppo alta. Perciò, una semplice azione di questo genere potrebbe far risparmiare denaro mantenendo comunque calda la propria abitazione.

La reazioni sui social

Diversi utenti di TikTok hanno commentato affermando di aver utilizzato il suddetto trucco della caldaia e di aver risparmiato ancora di più. Uno ha scritto: “Lo faccio sempre e probabilmente risparmio molto più di 70 euro“, mentre un altro ha affermato: “L’ho fatto secoli fa e ho risparmiato una fortuna sul gas!”.

Tuttavia, alcuni si sono lamentati del metodo di risparmio. Un utente ha scritto che portando la caldaia alla temperatura consigliata, la casa non si riscalda, mentre un altro ha dichiarato che si ottengono risparmi maggiori disattivando il preriscaldamento. A questo punto non vi resta che provarlo per capire se questo trucchetto fa al caso vostro.