Tragico lutto nel paese: era l’icona italiana all’estero | Se n’è andata via per sempre

Lutto tragico per il Paese, icona italiana dell’estero è andata via: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Molto spesso in Italia e nel mondo accadono dei lutti cui non possiamo controllare ma ci rendono la vita davvero molto complicata e difficile. Proprio per questo, infatti, esistono dei momenti in cui non possiamo fare altro che constatare il dispiacere di alcuni avvenimenti che possono cambiare per sempre la nostra vita. Purtroppo il Bel Paese dice addio ad una tradizione che negli anni ha fatto sempre la differenza: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda analizzate in questo nostro articolo.

Le aziende soprattutto in Italia sono nel mondo ben messe dalla voglia di ambire a fare meglio, soprattutto se si tratta di alcuni settori che hanno segnato e segnano tutt’oggi la vita dei consumatori per via del loro utilizzo, della qualità, dei valori aziendali e tutto ciò che ne concerne.

Purtroppo, vi sono alcune cose che negli anni cambiano e segnano ognuno di noi soprattutto se si tratta di aziende che in Italia sono conosciute e hanno avuto un successo incredibile per alcuni prodotti unici anche nel mondo. Quello che si rischia, alcune volte, è un particolare addio che segna la fine di un’era che ci ha cambiato la vita.

Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa sta succedendo ad una famosissima azienda: ecco tutti i dettagli e le curiosità del momento.

Italia e l’addio a questa famosissima azienda: ecco qual è

Negli anni, abbiamo visto un sorto di crollo e di guerilla marketing per diverse aziende che, secondo alcune esigenze, hanno avuto la meglio in alcuni Paesi rispetto ad altri. In questo paragrafo, però, vi parleremo del caso dell’azienda Bialetti, famosa per il caffè, le tazze e le moke che sta per dire addio alle sue origini, per iniziare un nuovo capitolo sotto la gestione del fondo d’investimento Nuo Octagon, controllato dalla ricca famiglia cinese Pao-Cheng, di Hong Kong.

Questa acquisizione, che sta facendo discutere tutta l’Italia segna quasi la fine di un’epoca dopo 53 anni di attività per la famiglia Coccaglio erede dell’ingegno di Alfonso Bialetti, quel visionario che nel 1933, ebbe l’idea di rivoluzionare il mondo del caffè ispirandosi al funzionamento di una lavatrice.

Declino industriale della Bialetti

Nonostante negli anni la Bialetti ha segnato un punto storico della sua azienda e del suo prodotto, questo declino industriale segna la fine di un’epoca.

Un titolo della Repubblica scrive: “Buon viaggio Bialetti, ora l’Omino con i baffi farà il caffè ai cinesi”. L’idea che questo simbolo italiano passi nelle mani straniere segna risposte e polemiche contrastanti.