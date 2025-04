Agevolazione INPS 50%: la postilla della Legge di Bilancio 2025 che nessuno conosce | Quest’anno paghi la metà di trattenute

Inps e agevolazione al 50%, se sei di questa categoria ti spetta di diritto ma non lo sai: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i lettori diventano sempre più maniacali circa il voler informazioni che riguardano la parte fiscale ed economica e finanziaria della nostra bella Italia. Non tutti lo sanno che tra queste agevolazioni, spiccano alcune proposte nel 2025 di cui ancora non si conoscono ma che nel bilancio della tua vita e del tuo portafoglio possono fare la differenza: andiamo a vedere di che si tratta proprio in questo articolo con tutti i dettagli della vicenda.

Quando si parla di INPS ,molti dei nostri lettori sono curiosi di sapere soprattutto possessori e titolari di PARTITA IVA, quali possono essere le agevolazioni o i cambiamenti preposti dalla nuova Legge di Bilancio, visto che il Governo Meloni è sempre al lavoro per assicurare che tutto vada per il meglio.

Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, esistono delle leggi che non vengono applicate su molti dei contribuenti ed è per questo che in questo articolo approfondiremo la vicenda. Come sappiamo, infatti, nella giornata di Venerdì 16 maggio 2025 scade la prima rata di contribuzione fissa dovuta ai lavoratori iscritti alle gestioni autonome INPS Artigiani e Commercianti.

Ma cosa sta cambiando in questo periodo storico e cosa molti di voi non sanno? Ed è questo che andremo ad approfondire nel corso del prossimo paragrafo.

Riduzione dell’INPS al 50%: ecco di cosa si tratta

Come sappiamo, nei cassetti previdenziali sono stati messi a disposizione tutte le informazioni utili alla predisposizione dei modelli F24 per il versamento del dovuto, ma si parla tanto di riduzione al 50% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 di cui al momento non vi è traccia.

Moltissimi ancora brancolano nel buio circa le novità su questa presunta riduzione di cui si sente parlare ma non c’è nulla di concreto. Si è consigliato spesso di consultare la Sezione Messaggi sul portale INPS ma nemmeno lì nulla di concreto.

Quali sono le agevolazioni previste e a cosa si va incontro

Le agebolazioni previste nonostante questa riduzione al 50% di cui si sente parlare ma non vi è nulla di concreto sono messe a disposizione dalla norma che l’ha introdotta e riguarda i beneficiari, oggetti che si iscrivono nell’anno 2025, per la prima volta, alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, la riduzione al 50% concessa per un periodo di trentasei mesi consecutivi, senza interruzioni.

Inoltre, l’agevolazione non è cumulabile con altre e l’accredito ai fini pensionistici viene proporzionalmente ridotto. Insomma, non ci resta che attendere un eventuale cambiamento disposto mesi fa dal legislatore, rendendo noti tempi e modi di presentazione dell’istanza.