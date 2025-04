Ufficiale Ministero della salute: ritirati tutti i vasetti dagli scaffali, vietato annusare il contenuto | Ti perfora il setto nasale

Una serie di comunissimi prodotti è stata richiama per rischi alla salute: se li avete in casa si consiglia di disfarsene subito.

Decine di migliaia di italiani le utilizzano tutti i giorni, complice la popolarità che hanno assunto negli ultimi anni. Ma anche questa tipologia di prodotti è soggetta a richiami e ritiri dal mercato internazionale. Così ha infatti deciso il Ministero della Salute, che si occupa per l’appunto della salvaguardia sanitaria.

L’ennesima comunicazione da parte della nota istituzione è avvenuta poche ore fa, generando caos tra i produttori e soprattutto tra i consumatori, molti dei quali sono ormai clienti abituali di questo genere di articoli. Ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Si tratta delle polveri energizzanti da inalare. Proprio così. Anche se non sono particolarmente conosciute nel Bel Paese, stanno lentamente conquistando una fetta consistente di mercato. Ma ora diversi marchi si sono visti richiamare tutti i loro lotti per evitare gravi conseguenze sulla salute.

Il richiamo delle polveri energizzanti

Una cosa è certa: si sente parlare sempre più di polveri energizzanti così come di integratori alimentari, complice la pubblicità continua fatta sui social e su altre piattaforme di condivisione di contenuti. Mentre però i secondi sono mirati a colmare le carenza nutrizionali, i primi sono orientati ad incrementare l’energia e la concentrazione.

A questo proposito, il Ministero della Salute ha reputato giusto effettuare un richiamo dei lotti appartenenti ad una serie di marchi che si trovano attualmente in vendita. Nello specifico questi ultimi sono i seguenti: Sniffy, Pipps, Magic Patron e Booster Sniff.

Il motivo del ritiro dei lotti

Le polveri energizzanti da inalare, generalmente reperibili in piccoli barattoli da 15 grammi l’uno, sono composte da caffeina, creatina, taurina, beta alanina L-citrullina e L-arginina, ingredienti che ricordano la composizione degli energy drink. Il Ministero della Salute ci ha tenuto a precisare che il richiamo include anche i prodotti simili a quelli sopracitati che presentano le medesima caratteristiche, sia in termini di assunzione che di composizione.

La comunicazione del ritiro è stata data in quanto il profilo tossicologico eseguito su questi prodotti ha determinato la presenza di un elevato rischio di un assorbimento troppo rapido per la salute, causando effetti potenzialmente gravi sulla salute, come infezioni e perfino perforazioni del setto nasale.