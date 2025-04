Allerta NASA, impatto imminente: probabilità d’impatto enormi | “Se ci colpisce l’asteroide esplodono 500 Hiroshima”

Un pericolo asteroide si sta avvicinando alla Terra: l’impatto potrebbe essere di proporzioni catastrofiche.

Nel corso dei decenni sono stati diversi gli asteroidi che si sono avvicinati alla Terra, anche sfiorandola, ma senza mai colpirla direttamente. Questa situazione però potrebbe presto concretizzarsi. Qualche settimana è stato individuato al telescopio un asteroide largo tra i 40 e 100 metri indicato come asteroide 2024 YR4.

Si è quindi attivato l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), ovvero il sistema automatico di allarme asteroidi, che ha stabilito che l’oggetto ha 1 probabilità su 32 di impattare con il nostro pianeta, rispetto alle minori probabilità delineate all’inizio.

Secondo la Scala Torino, mirata a classificare il rischio di impatto di un asteroide con la Terra, YR4 si posiziona al Livello 3. Ideata 25 anni fa dall’astronomo Richard P. Binzel del Mit (Massachussettes Institute of Technology), la suddetta indica che a un fenomeno posto a questo livello deve essere data un’importante attenzione scientifica in quanto l’impatto potrebbe causare danni di grossa portata.

Il possibile impatto con la Terra

Le dimensioni dell’asteroide 2024 YR4 sono quelle paragonabili ad altri asteroidi che hanno impattato la Terra ogni poche migliaia di anni e potrebbe causare gravi danni a un intero stato. Ecco perché l’oggetto in questione è salito in cima all’elenco degli asteroidi a rischio dell’ESA, ovvero l’Agenzia Spaziale Europea.

Da quando è stato individuato, gli astronomi effettuano osservazioni regolari tramite telescopi di tutto il mondo per ottenere dati aggiornati sulle dimensioni e soprattutto sulla traiettoria. Nonostante attualmente si trovi al livello 3 della Torino Impact Hazard Scale, è importante ricordare che la probabilità di impatto di un asteroide spesso aumenta all’inizio per poi scendere rapidamente a zero dopo ulteriori osservazioni.

Cosa accadrà?

Si stima che l’asteroide 2024 YR4 sia probabilmente più grande di 50 m e abbia una probabilità di impatto superiore all’1% nell’arco dei prossimi 50 anni. Soddisfa quindi tutti i criteri necessari per attivare i due gruppi di reazione agli asteroidi approvati dalle Nazioni Unite: l’International Asteroid Warning Network (IAWN) e lo Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG).

Il primo si occupa del rilevamento e della caratterizzazione degli asteroidi, mentre il secondo è finalizzato a sviluppare una strategia per assistere i governi mondiali nell’analisi delle conseguenze degli impatti degli asteroidi e nella pianificazione delle risposte di mitigazione necessarie. Nei prossimi mesi, l’asteroide inizierà a scomparire dalla vista della Terra. Durante questo periodo, l’ESA coordinerà le osservazioni con telescopi sempre più potenti. È possibile che l’asteroide 2024 YR4 sparisca dalla vista prima di poter escludere del tutto la possibilità di un impatto nel 2032. In questo caso, l’asteroide rimarrà probabilmente nella lista di rischio dell’ESA fino a quando non sarà nuovamente osservabile nel 2028.