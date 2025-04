Scoperti gli alberi ‘mangia fulmine’: si alimentano di scariche elettriche per vivere più a lungo | Se ne vedi uno così stanne alla larga

Albero mangia fulmine, la scoperta incredibile fatta proprio a Panama lascia tutti senza fiato: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso il mondo legato alla natura lascia davvero l’uomo senza parole, per le eventuali analisi che vengono fatte costantemente soprattutto in tema di scienza. Tra questi, vi è una in particolare he ha lasciato il mondo ma soprattutto gli scienziati che analizzano sempre la situazione senza parole: andiamo a vedere cosa è stato scoperto legato al mondo della natura, degli alberi e di eventuali fulmini.

Se sei amante della natura, saprai benissimo che esistono alberi da migliaia di anni che sono davvero uno spettacolo per gli occhi e che, nonostante i numerosi studi previsti dagli scienziati non si sa da quando sono li e la loro provenienza.

In un mondo in cui la tecnologia avanza, gli studi diventano sempre più aggiornati, quello che dobbiamo fare è proprio una ricerca davvero incredibile che ha lasciato perplessa perfino la comunità di scienziati che anni studia questo tipo di fenomeni: stiamo parlando proprio di un albero a Panama che sfida i concetti tradizionali proprio per via di vegetazione e fenomeni atmosferici.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono i fenomeni e cosa è stato scoperto dagli scienziati legato a questo discorso: ecco tutte le curiosità che ti lasceranno senza parole.

Albero che sfida tutti i tempi: ecco la scoperta che lascia tutti senza parole

Pare che come spiegato da alcuni scienziati, a Panama esiste un albero gioca ad essere analizzato per la sua esposizione ai fulmini a cui resiste ormai da anni. Spieghiamoci meglio: pare che nella giungla del Barro Colorado Natural Monument, a Panama, una specie arborea ha attirato l’attenzione chiamato e conosciuto come Dipteryx oleifera, meglio conosciuto come albero della tonka, un grande esemplare che raggiunge fino a 40 metri di altezza.

Questo albero, a differenza di altri che subiscono gravi danni dopo una scossa elettrica, dimostra una capacità di resistenza non comune. La comunità di scienziati ha fatto un’analisi più di 90 impatti diretti nell’area, scoprendo che questo albero non solo sopravvive ai fulmini ma potrebbe aver sviluppato una strategia adattiva per trarne vantaggio diretto.

Cosa cambia questo comportamento per la scienza

Con questa scoperta, infatti, i risultati portano ad un un impatto considerevole sulla biodiversità e sulla struttura delle foreste tropicali.

Tra le conseguenze ci possono essere: Riduzione delle specie arboree più piccole o meno resistenti, cambiamenti nella distribuzione della fauna e aumento delle disboscate.