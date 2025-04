Parcheggi residenti: addio al talloncino sosta gratuita, da oggi è carta straccia | Pagheranno anche loro

Addio al talloncino sosta gratuita per i residenti di questa città italiana: le cose stanno cambiando, ecco le novità

Uno dei problemi che viene più volte sottoposto alla nostra attenzione perché richiesto dai nostri carissimi utenti è proprio quello relativo alla sosta e al parcheggio, uno dei problemi tra i più frequenti di moltissime città d’Italia. Ultimamente, quello che si è venuto a creare è proprio il fatto che pare ci sia un addio definitivo per i residenti di questa città italiana in particolare: andiamo a vedere di che si tratta e quali sono le relative novità a riguardo.

Il mondo italiano viene riconosciuto non solo per le sue bellezze architettoniche, il buon cibo e tantissime altre cose belle, ma anche per via dei parcheggi. Infatti, in tutto il mondo, vi è una specie di comicità riguardo i parcheggi o i limiti di velocità che spesso ci contraddistinguono rispetto ad altri Paesi del mondo.

In questi ultimi tempi, dove le cose cambiano e si evolvono in maniera rapidissima, quello che si è venuto a creare è una sorta di modifica sostanziale circa il parcheggio e le zone che prendono il nome di sosta di residenza. Non tutti lo sanno, ma queste sono soggette spesso all’attenzione della legislazione e proprio in questo determinato periodo sono state rivalutate e risoggettate a normativa.

Andiamo a vedere cosa sta cambiando e quali sono le eventuali modifiche sostanziali che si possono venire a creare: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che potrebbero salvarti da una multa bella sostanziosa.

Addio parcheggio e sosta gratuita: ecco cosa sta per cambiare

Molto spesso nonostante la nostra città sia bella e conosciuta per la sua bellezza, non si ha ben chiaro il fenomeno che lo vede legarsi alla sosta e alle auto che devono registrarsi. Come data ultima da ricordarsi e da appuntarsi è proprio quella del 30 Aprile; se ti stai chiedendo per cosa, ti diciamo subito che questa fa riferimento alla nuova normativa legata alla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza nella zona di Firenze.

Da giovedì 1 Maggio, non sarà più possibile mostrare la carta di circolazione sul cruscotto della propria auto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita, ma devi registrare la targa attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30 aprile per evitare di rincorrere in sanzioni.

Cosa rischia una persona che non si mette in regola

Se non ti metti a regola rischi multe a partire da maggio. Quello di registrare la targa consente di dimostrare il diritto alla sosta nella Zcs di residenza, in caso di controllo digitalizzato.

Per parcheggiare in una delle 4 zone Zcs cittadine, sarà necessario attivare un abbonamento: servono 10 euro al mese o 100 per l’abbonamento annuale.