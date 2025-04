Terrazzo, l’ho trasformato nei giardini di Versailles con un solo cucchiaio di maionese | Il segreto del vivaio per piante bellissime

Sui social sta esplodendo il trucco della maionese per migliorare l’aspetto delle proprie piante, ma funziona davvero?

Con l’arrivo della stagione più calda dell’anno, molte persone si stanno preparando a vivacizzare nuovamente il proprio giardino acquistando piante e fiori, che però come sappiamo, hanno bisogno di una cura costante per evitare un disastroso appassimento o disseccamento.

Questa è un’attività che non piace a tutti e per questa ragione viene spesso sottovalutata. Però risulta fondamentale per tenere in vita la colorata vegetazione che rallegra la propria abitazione, sia al suo interno che all’esterno.

Esistono infatti diverse tipologie di piante, incluse quelle d’appartamento, chiamate così proprio perché vengono riposte in un ambiente chiuso, sebbene esposte alla luce. A prescindere dal genere, è necessario seguire delle linee guida ben precise per non farle morire e a questo proposito sta circolando online il trucco della maionese.

Il trucchetto che aiuta a mantenere in vita le piante

Nel corso degli anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, soprattutto sui social, che non risparmiano nel condividere innumerevoli trucchetti domestici mirati a semplificare la vita delle persone e perfino a migliorarne la qualità. Anche se la maggior parte sembrano avere un certo livello di legittimità, alcuni risultano essere del tutto inefficaci.

In questo momento ce n’è uno che ha catturato l’attenzione degli utenti e riguarda nello specifico la cura delle piante d’appartamento. L’utente che ha condiviso su TikTok questo metodo afferma che aiuta a rendere più belle e lucide le foglie. Ma scopriamo insieme in cosa consiste.

La maionese aiuta a migliorare l’aspetto delle piante?

Secondo TikTok si dovrebbe ricorrere alla maionese per ottenere delle foglie lucide. Basta solo strofinarne un po’ sulla loro superficie per ottenere il risultato desiderato. Questa pratica però ha sollevato non poche polemiche. Alcuni esperti di giardinaggio infatti hanno dichiarato che questo ingrediente può danneggiare seriamente le piante, ostruendo gli stomi nel tessuto fogliare.

Questi ultimi non sono altro che delle piccole aperture che rilasciano vapore acqueo quando le piante diventano troppo turgide. Spalmarle di maionese, quindi è l’equivalente di ostruire i pori della pelle con qualcosa di unto. Detto ciò, pulire regolarmente le foglie è un aspetto importante della cura delle piante d’appartamento, perché la polvere impedisce loro di assorbire la luce del sole e ostacola la fotosintesi. Per farlo, si consiglia di usare un panno o uno straccio umido o in alternativa di spruzzarle delicatamente con acqua.