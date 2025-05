Viaggio nel tempo nel borgo di Filetto: la “selva oscura” che ispirò Dante si trova proprio qui

Borgo Filetto, se vuoi fare un viaggio nel tempo scoprendo le novità che di questo Paese cui si ispirò Dante ecco cosa devi fare: i dettagli

Molto spesso i nostri lettori amano viaggiare scoprendo posti che sono sempre in Italia ma che garantiscono un tocco che fa la differenza. Tra tanti sicuramente vi sono paesaggi a picco sul mare, altri di una bellezza clamorosa e altri ancora che hanno ispirato le storie di Dante e della sua Divina Commedia e che se scoperti lasciano davvero tutti senza fiato. In questo articolo, infatti, parleremo di un luogo magico, parliamo proprio del Borgo di Filetto: andiamo a scoprire tutte le sue bellezza, novità, dettagli e curiosità.

Il pubblico e gli utenti che ci leggono, da anni amano scoprire paesaggi mozzafiato, quelli che , una volta visitati ci lasciano quel ricordo difficile da dimenticare e che potrebbe fare la differenza all’interno della nostra vita. Uno di questi, infatti, potrebbe essere proprio di Massa-Carrara in provincia della Toscana, divisa tra il comprensorio delle Alpi Apuane e la Lunigiana, e scelta dal New York Times come unica destinazione italiana come unica destinazione nel 2024.

Ad esempio Massa e Carrara sono due città storiche che conservano il fascino dei loro centri storici ma sono anche affacciate sul mare, diventando frequentatissime mete balneari, mentre la Lunigiana è punteggiata di pittoreschi borghi medievali, come Filetto e Bagnone dove puoi compiere viaggi ed escursioni che ricorderai per tutta la vita.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedere nel famosissimo Borgo di Filetto: tutte le curiosità che non potrai più dimenticare.

Borgo di Filetto, la storia e le tradizioni: tutti i dettagli

Non tutti lo sanno ma questo piccolo Borgo prende questo nome particolare proprio dal fatto che Filetto” forse deriva dal greco filakterion che significa appunto “luogo fortificato” e che ha origine antichissime. Infatti, qui tanti anni fa forse vi era un villaggio tra il VI e il VII secolo.

Un luogo sicuramente affascinante perché, nonostante gli anni che passano, quest’ultimo ha mantenuto il fascino medioevale di un tempo, tanto che oggi è sede di diversi festival e rievocazioni a tema, oltre che tutti gli edifici in pietra e le varie attrazioni come gli stretti vicoli, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, il palazzo seicentesco dei Marchesi Ariberti.

La leggenda del Borgo

In questo piccolo borgo si narra una famosissima leggenda nel quale vede protagonista proprio Dante Alighieri; pare che quest’ultimo soggiornò in Lunigiana tra il 1306 e il 1307 ospite dei Malaspina, e abbia tratto la sua selva oscura famosissima proprio dal Borgo.

Insomma un luogo magico che non puoi assolutamente perderti se visiti la Toscana.