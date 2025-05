Tergicristalli, se li trovi alzati entra subito in auto e chiuditi dentro | Sgomma via a razzo e avverti la polizia

Se si trovano i tergicristalli alzati sulla propria auto è un bruttissimo segno: ecco quali azioni intraprendere per non finire nei guai.

I tergicristalli rappresentano uno strumento indispensabile durante la guida, soprattutto quando ci si trova alla guida in condizioni atmosferiche avverse. Infatti vengono utilizzati per rimuovere la pioggia, la neve oppure per la pulizia del parabrezza sul quale si potrebbe essere accumulata della polvere.

Insomma queste spazzole hanno un ruolo cruciale per la sicurezza stradale e per continuare a garantire l’incolumità del conducente, dei passeggeri e di tutti coloro che si trovano nelle vicinanze, pedoni inclusi. ma cosa succede se si parcheggia la propria macchina e la si ritrova con i tergicristalli alzati?

Il fenomeno è esploso nell’ultimo periodo in paesi come la Spagna, e lentamente si sta diffondendo anche nel Bel Paese. Qualora vi trovaste in questa situazione, ci sono alcune cose che dovreste assolutamente evitare di fare. Ma scopriamo insieme il significato di tale gesto.

Le possibili conseguenze alle quali si va incontro se i tergicristalli sono sollevati

Nonostante sia una tecnica comune quella di sollevare i tergicristalli durante la neve o il gelo, è completamente differente se qualcun altro lo fa al posto vostro, soprattutto senza che ci sia un apparente motivo. Ma è già accaduto a decine di migliaia di conducenti, che da un giorno all’altro hanno si sono visti rubare la propria auto.

Infatti l’azione di alzare le spazzole viene fatta dai ladri, che hanno preso di mira un particolare veicolo per marcarlo e capire se viene utilizzato con una certa frequenza. In caso contrario, questi ultimi hanno il via libera per compiere il furto.

Auto contrassegnate

Secondo la Polizia, i tergicristalli sollevati rappresentano un chiaro segnale che i malviventi stanno cercando la vostra auto. Si tratta di un test eseguito per valutare se l’auto viene usata spesso o se è solitamente ferma. Se i tergicristalli rimangono alzati per giorni, significa che il proprietario non la usa molte volte.

Per evitare furti dunque, le forze dell’ordine consigliano, oltre di abbassare i suddetti quando si ritrovano alzati, di non coprire mai l’auto con una copertura protettiva, perché questo è un palese invito ai ladri, dato che è sinonimo del fatto che la macchina viene guidata raramente e trascorre le sue giornate nello stesso posto.