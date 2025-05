Pizza a ruota di carro, questo buco nel centro di Napoli fa la migliore al mondo | Giganti, 5€ l’una e solo 4 in menù

Se ami la pizza, proprio a Napoli ce ne una che fa la differenza ed è la migliore al mondo: ecco dove si trova

Molto spesso il mondo conosce la nostra bella Italia per il cibo, la convivialità e i posti migliori al mondo ma una cosa ci rende unici e irripetibili per i turisti: parliamo proprio della famosissima pizza. Abbiamo deciso di dedicare il nostro articolo ai tantissimi utenti che ci seguono e che amano questa specialità soprattutto per rivelarvi qual è la pizza migliore al mondo e dove si trova il locale che ha sorpreso tutti: andiamo a scoprirlo nel corso del nostro articolo.

Negli anni, siamo sempre stati attenti alla richiesta dei nostri lettori soprattutto per scoprire qual è la pizza migliore del mondo e come mai questo piatto così antico ma semplice è il risultato di una storia lunga 60 anni. La pizza è stata creata sin dall’alba dei tempi e per qualcuno ha inizio durante il Neolitico.

Nel 1535, dopo una trafila che va dall’Egitto a Roma, la pizza arriva proprio a Napoli dove fa il suo ingresso la nuova pizza dove in poco tempo alla strutto viene sostituito l’olio d’oliva si aggiunge il formaggio e si ritrovano le erbe aromatiche.

La prima ricetta della pizza così come la conosciamo risale al 1858, riportata in un trattato dato alle stampe a Napoli proprio quando la città era ancora la capitale del Regno delle Due Sicilie, Francesco De Bourcard in “Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti” arriva perfino a citare una sorta di pizza Margherita ante litteram, con mozzarella e basilico.

Pizza, la migliore al mondo si trova proprio a Napoli

Come vi abbiamo spiegato, quindi la pizza ha origini antichissime fino al 1889, quando questo piatto arriva agli allora sovrani d’Italia re Umberto I e la regina Margherita. Questi due, durante la passeggiata in città furono accolti proprio a Raffaele Esposito, il miglior pizzaiolo dell’epoca che realizzò per loro tre pizze classiche: la pizza alla Mastunicola, quella alla Marinara e quella pomodoro e mozzarella, in onore della Regina Margherita, che tanto apprezzò questo gesto da volerne ringraziare ed elogiare l’artefice per iscritto. Ed è così che nacque la pizza Margherita.

Oggi, le sorti di queste tradizioni nonostante siano passati moltissimi anni e il tempo come la società si è evoluto, non si è mai persa di vista il motivo per cui è stata creata la pizza.

La migliore pizza al mondo: ecco dove si trova

Come vi abbiamo già accennato, la Regione per cui si mangia la pizza migliore del mondo rimane la Campania e la città per eccellenza è proprio Napoli.

Se vuoi assaggiare la pizza migliore del mondo , devi sicuramente provare Pizzeria Da Michele, aperta da circa 155 anni; nel menù trovi solo 4 pizze ossia Margherita, Marinara, Cosacca e Marita. La pizza, soprattutto Margherita è perfettamente bilanciata come lo sono gli ingredienti scelti che rispettano storia e tradizione. Se ti trovi a Napoli, questa vale la pena provarla!