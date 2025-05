PC, spazio di archiviazione infinito se premi questi due pulsanti: fallo e si apre una finestra segreta | Solo gli informatici conoscono il trucco

Se vuoi uno spazio di archiviazione davvero infinito nel tuo Pc, basta premere questo pulsante ed è fatta: ecco i dettagli

Moltissimi dei nostri utenti sono soliti farci delle domande circa la velocità del proprio PC e cosa fare se questo, soprattutto se utilizzato per il lavoro, si rallenta facilmente o non ti permette più di lavorare in maniera più che congrua possibile.

Il PC oggigiorno è uno dei dispositivi elettronici più utilizzati dai soggetti soprattutto per via del fatto che viene utilizzato sia per lavoro che per svago dai molteplici individui che però si trovano di affrontare sempre le stesse problematiche: tra queste sicuramente rientra il fatto che il PC si rallenta facilmente e non si riesce spesso a sistemare il problema senza l’aiuto di un tecnico.

Se siamo sempre soggetti a questo problemino e vogliamo evitare di far mettere mano ad un tecnico o da un amico poco esperto che potrebbe causarci altri problemi ancora più seri, vi diamo delle dritte che possano davvero cambiarti la vita e migliorartela in senso buono.

Andiamo a vedere come fare e quali sono i dettagli e le curiosità che hanno lasciato tutti senza parole ma soprattutto il segreto che al momento non conosce assolutamente nessuno.

PC lentissimo: questa è la soluzione per risolvere il tuo problema

Nel corso dei nostri articoli, vi abbiamo sempre dato le soluzioni più efficaci per tutti i vostri problemi. Uno di quelli relativi alla tecnologia e alla velocità in cui il nostro PC avverte il peso del rallentamento, ci causa delle cose davvero negative dal punto di vista mentale soprattutto se si lavora con esso.

Proprio per questo, abbiamo deciso di darvi un consiglio tramite un esperto sui social e, in particolare su Instagram, che ci ha svelato un trucchetto che devi usare prima di portare subito il PC da un tecnico. Tutto quello che devi fare è seguire dei semplici passaggi che possono renderti la vita sempre meno problematica.

Ecco cosa fare

Per prima cosa spingi sull’icona di Windows sulla tastiera con R.. si aprirà una finestrella dove andrai ad inserire un codice ossia %temp%.

Ti si aprirà una cartella con file che non ti servono più e che sono la causa del rallentamento del tuo pc; non ti resta che spingere CTRL+A e cancellare tutto. Il tuo PC sarà più veloce che mai.