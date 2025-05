Memoria piena smartphone: premi questo pulsante e la liberi in un lampo senza cestinare nulla | Il telefono diventa una scheggia

Basta eseguire una semplice e rapida azione per risolvere uno dei problemi più comuni per chi possiede un dispositivo mobile.

Lo smartphone è oramai diventato uno strumento onnipresente nelle nostre vite, complice la sua utilità e versatilità. Si può però andare incontro ad alcuni imprevisti, gli stessi che tendono ad accumunare milioni di italiani. Uno di questi è legato allo spazio di archiviazione, e nello specifico al riempimento della memoria.

E’ anche uno dei motivi, insieme al degrado della batteria, che spinge gli utenti a cambiare cellulare e acquistarne uno nuovo. Anche se è una situazione assai diffusa, non risulta meno fastidiosa o stressante, anche perché la memoria piena impedisce di scaricare e salvare contenuti sul proprio dispositivo.

Come se non bastasse, tale situazione causa un rallentamento notevole del suddetto, sul quale nel tempo si sono accumulati cache delle varie applicazioni e file temporanei, ovvero dei file creati per velocizzare le operazioni.

Si tratta di un fenomeno chiamato “data bloating”, e si verifica per l’appunto quando il cellulare si riempie di dati. Ma c’è un’azione che si può eseguire per liberare spazio migliorando quindi l’esperienza digitale dell’utente.

Liberare spazio nella memoria dello smartphone migliora le sue prestazioni

Tra le app più celebri che tendono a causare il data bloating c’è WhatsApp, che conserva copie di foto, video, messaggi vocali e documenti, anche se l’utente li ha cancellati dalle chat. La stessa cosa vale per TikTok e Instagram, due piattaforme che sono solite memorizzare grandi quantità di dati in background.

Tutto ciò ovviamente rallenta lo smartphone, non permettendo ad esempio di eseguire aggiornamenti, allungando i tempi di apertura delle applicazioni e interrompendo il normale funzionamento di alcune funzioni. Per evitare di ritrovarsi in questa situazione o liberare abbastanza spazio nella memoria, c’è un’operazione che si suggerisce di compiere.

Basta una mossa per velocizzare il proprio cellulare

Il modo più efficace per risolvere o ridurre la quantità di dati secondari o temporanei memorizzati dal vostro dispositivo è quello di eliminarli manualmente, ma attenzione perché la procedura per farlo cambia in base alla tipologia di dispositivo.

Se avete un Android, siete fortunati, perché questo sistema vi permette di accedere alle cartelle interne, da cui potete facilmente eliminare la cache che non vi serve. Per farlo, andate nella sezione Applicazioni delle Impostazioni, dopodiché toccate ogni app specifica e selezionate l’opzione Elimina cache. Invece, sui modelli iOS non troverete l’opzione per cancellare la cache. È invece necessario disinstallare e reinstallare l’app per liberare spazio.