Massa, torna Musica a Palazzo: incontri musicali a Palazzo Ducale da domenica 11 maggio a venerdì 13 giugno 2025

Il Comune di Massa torna ad ospitare la rassegna “Musica a Palazzo”: ad aprire la kermesse, un duo di pianisti che traghetterà il pubblico nell’800.

A Massa la stagione culturale prende il via con un appuntamento imperdibile, ovvero il concerto “Il Salotto dell’800”, che inaugurerà l’attesa rassegna “Musica a Palazzo“, ospitata dallo splendido Palazzo Ducale.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune, vedrà la luce il prossimo weekend e regalerà al pubblico l’opportunità di immergersi in un viaggio musicale nell’eleganza sottile del XIX secolo.

La storica residenza nobiliare, con le sue sale riccamente affrescate e l’atmosfera senza tempo, fungerà da cornice esclusiva per un’esperienza che combinerà arte, storia, cultura e senso di comunità.

Le scelta di Palazzo Ducale, del resto, testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel regalare nuova vita ai luoghi storici, trasformandoli in luoghi accessibili e vivi, votati allo spirito di aggregazione e alla bellezza. La rassegna aprirà i battenti domenica 11 maggio e terminerà il 13 giugno 2025: ecco i prossimi eventi in calendario.

“Musica a Palazzo” torna ad incantare Massa

Come anticipato, l’ottava edizione di “Musica a Palazzo” vedrà la luce domenica 11 maggio. Curata dall’associazione musicale La Croma, la rassegna si aprirà alle ore 18:00 con il “Salotto dell’800“, un’esibizione di coppia al pianoforte interpretata dai maestri Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. La performance a 4 mani prevede l’esecuzione di una serie di overture e arie d’opera celebri che riporteranno gli astanti ai fasti dei circoli nobiliari ottocenteschi, valorizzando al contempo il patrimonio musicale classico.

Gli appuntamenti successivi avranno luogo ogni venerdì alle ore 21:00; il primo è quindi fissato per il 16 maggio, in cui verrà presentato al pubblico il concerto “Eventi sonori“, realizzato da un trio di violino, violoncello e fisarmonica, rispettivamente suonati da Erica, Elisa e Gianni Fassetta. Il 23 maggio, invece, sarà la volta di “Aura Trio“, che vedrà come protagoniste Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte. Il 30 maggio toccherà al concerto “Pianoforte a 4 mani“, eseguito da Nicola Nicora e Ferdinando Baroffio, mentre nella data conclusiva, fissata per il 13 giugno, sarà il turno dello spettacolo “Ensemble di Fisarmoniche“, in cui si esibiranno i musicisti del Conservatorio Giacomo Puccini.

Come reperire i biglietti per l’evento

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram del Comune di Massa, il contributo per la partecipazione a ogni singolo evento sarà di 5 euro, mentre il pacchetto completo, che garantirà la visione di tutti gli spettacoli in scaletta, è disponibile al vantaggioso prezzo di 20 euro.

Per tutte le informazioni e per prenotare il proprio biglietto è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo mail lacroma@tiscali.it, oppure il numero telefonico 338 5433970.