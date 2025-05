Corso gratuito per Soccorritore: entro il 16 marzo è possibile iscriversi alle lezioni serali che si terranno a Marina di Massa

La Pubblica Assistenza apre le porte e si prepara a formare nuovi Soccorritori: ecco come partecipare al corso serale gratuito di 30 ore.

“Con questo corso vogliamo formare operatori preparati e motivati, in grado di fare la differenza nella situazioni di criticità“: così Fabrizio Giromella, presidente della Pubblica Assistenza, presenta la nuova iniziativa in partenza a Marina di Massa.

E aggiunge: “La cura del prossimo è l’attività prioritaria della nostra associazione, e diventare Soccorritore è una possibilità di crescita personale, ma anche un’opportunità per mettersi al servizio degli altri“.

Giromella ha quindi concluso: “Il volontariato ha il potere di garantire un futuro migliore per tutti, nell’ottica di costruire una società sempre più solidale e inclusiva“.

Ecco dunque tutte le informazioni sul corso gratuito di 30 ore, che vedrà la luce il prossimo 19 maggio presso la sede in via Don Carlo Gnocchi 5 di Marina di Massa.

Il nuovo corso gratuito per Soccorritori

Come anticipato, il 19 maggio la Pubblica Assistenza di Marina di Massa inaugurerà un nuovo corso per Soccorritori presso la sezione di via Don Carlo Gnocchi per formare dei volontari di livello base.

Il corso serale, aperto ai cittadini dai 16 anni in su e completamente gratuito, ha l’obiettivo di preparare personale qualificato per interventi di primo soccorso e di trasporto sanitario, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 25/2001. Il programma, strutturato in lezioni sia teoriche che pratiche, insegnerà ai partecipanti il funzionamento della Centrale Operativa 118, i codici di intervento e il linguaggio radio, ma anche le tecniche di supporto vitale di base, nozioni di anatomia e fisiologia, la rianimazione cardiopolmonare e il corretto utilizzo del defibrillatore. Verranno inoltre affrontati protocolli quali la valutazione dell’ambiente e le tecniche di immobilizzazione, nonché le misure di autoprotezione e la gestione dei bisogni emotivi della persona ferita, minimizzando così le ipotetiche situazioni di rischio per ambo le parti.

Come partecipare al corso

Le iscrizioni sono aperte a tutti fino al 16 maggio 2025, per un numero massimo di 25 partecipanti. Sottolineiamo però che la frequentazione del corso, sebbene assolutamente gratuita, sarà poi finalizzata a future attività di volontariato presso l’associazione.

Per iscriversi in tempo utile, è necessario compilare il modulo di iscrizione presso tutte le sezioni della Pubblica Assistenza (presenti a Carrara, Fossola, Avenza, Marina di Carrara, Massa e Marina di Massa). In alternativa, e per ricevere ulteriori informazioni sulle tempistiche e modalità di svolgimento del corso, segnaliamo invece il numero 389 6504704, oppure l’indirizzo email gruppoformazione@pacarrara.it.