Esclusivo Enel, scatta il piano fidelizzazione: nuovo bonus in bolletta per 40.000 clienti | Dal prossimo mese paghi il 50% in meno

Enel, scatta la fidelizzazione dei clienti per questo nuovo bonus in bolletta: ecco le novità, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo e al società moderna, tutt’oggi, vive un eriodo estremamente complicata proprio per via del rincaro che hanno dovuto subire una moltitudine di lettori sui prezzi ma soprattutto sulle bollette elettriche in generale. Proprio per questo, il Governo Meloni si è messo all’opera per garantire una modifica sostanziale di questo problema con una novità che merita di essere sviluppata. In questo articolo, infatti, vi parliamo di alcuni dettagli e curiosità che lasciano tutti senza parole.

L’obiettivo di moltissimi dei nostri utenti che ci seguono è proprio quello di cercare di risparmiare molto con dei metodi davvero incredibili per evitare che il rincaro possa mettere in pericolo moltissimi dei nostri lettori. Il Governo Meloni con la legge di Bilancio, da qualche mese a questa parte è all’opera pr garantire un’agevolazione fiscale a moltissimi che vivono un periodo di difficoltà economica.

Durante quest’ultimo periodo si è parato molto delle bollette della luce e di una novità che riguarda proprio Enel Energia per via di un episodio che vi farà guadagnare moltissimo e risparmiando molto.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si sta parlando, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza: tutto sta per cambiare.

Enel energia, tutto quello che c’è da sapere per il nuovo Bonus

Molto spesso i lettori devono affrontare degli episodi che riguardano grossi bran relativi all’energia elettrica che ci lasciano davvero senza parole; tra questo rientra proprio Enel Energia che, a detta degli esperti, dovrebbe risarcire 40 mila clienti con una somma superiore ai 5 milioni di euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm),, ha chiuso l’istruttoria nell’aprile 2024 per presunte pratiche commerciali scorrette.

Secondo gli esperti che hanno analizzato il caso, moltissimi clienti non sono stati messi nella condizione di comprendere chiaramente l’aumento dei costi, soprattutto per le comunicazioni cartacee che sembravano delle vere e proprie pubblicità. I clienti saranno riconosciuti secondo due diverse categorie: chi avrebbe dovuto ricevere per posta la comunicazione di rinnovo e non ha ricevuto nulla e chi, ha ricevuto l’informativa via web e ha presentato un reclamo entro la data del provvedimento, lamentando la scarsa chiarezza del contenuto.

Cosa spetta ai clienti colpiti

Nel dettaglio, se ci sono clienti ancora attivi, Enel Energia riceverà un bonus direttamente sulla bolletta che avrà un’oscillazione che va tra il 25% e il 50% della differenza tra il vecchio e il nuovo prezzo.

Per il futuro, Enel si assunto il compito della chiarezza e della trasparenza sulle comunicazioni future.