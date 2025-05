Lavoro, assunzioni urgenti in Toscana: salario netto 70€ al giorno | Chiedono il diploma, devi solo stare in piedi

In Toscana si ricercano figure da hostess e steward per fiere e congressi - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

In Toscana stanno ricercando numerose figure nel campo dell’hospitality alle quali spetta una notevole retribuzione.

Chi di noi non vuole ricevere una remunerazione giornaliera di decine se non centinaia di euro? Al giorno d’oggi purtroppo rimane un sogno per milioni di giovani che stanno iniziando ad approcciarsi al mondo del lavoro o che si trovano al loro primo impiego.

La Regione Toscana però ha deciso di mettere a disposizione un’offerta incredibile, che darà la possibilità di ricevere uno stipendio mensile notevole. Ma in cosa consiste esattamente quest’ultima? Semplice, si sta ricercando del personale che si occuperà dell’accoglienza e della gestione di staff ed eventi.

Nello specifico, sono stati messi a disposizione ben 25 posti da Hostess o Steward, che dovranno presiedere a numerose fiere e congressi. Un’opprtunità lavorativa dunque da non perdere. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari per candidarsi.

Cercasi Hostess e Steward: mansioni e stipendio

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato dall’agenzia pubblicitaria Reset Company srls, con sede a Firenze. Già ora è possibile candidarsi per ottenere uno dei posti da hostess o steward. Coloro che vengono scelti presteranno servizio nel comune di Capraia, in provincia di Livorno e nelle zone adiacenti.

Le mansioni includono l’accoglienza dei partecipanti, il controllo degli ingressi e il supporto allo staff. L’impiego avverrà tramite contratto a prestazione occasionale e sarà full time, con un orario compreso tra le 8.30 e le 19.00. Per quanto riguarda la retribuzione, si riceveranno 70 euro netti giornalieri.

Requisiti e candidatura

Come ogni impiego che si rispetti, per poter prendere parte all’offerta pubblicata da Reset Company srls, è fondamentale essere in possesso di determinati requisiti. In questo caso, è necessario aver conseguito almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado. E’ preferibile anche vantare già delle esperienze nel medesimo ruolo e avere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B1 o B2).

Tutte le persone che sono interessate, sono invitate a inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 maggio 2025 . Per procedere, non bisogna fare altro che inoltrare una e-mail al seguente indirizzo: renata@promohostess.com. Si ricorda di allegare il curriculum aggiornato con l’Autorizzazione al Trattamento dei dati personali.