Frana Montignoso: Fratelli d’Italia punta il dito contro l’Amministrazione comunale

La sezione locale di Fratelli d’Italia striglia l’Amministrazione per i mancati lavori nella località Cozzanello: “Non si può continuare a inseguire le emergenze”.

Fratelli d’Italia ha presentato una lunga missiva per sollecitare interventi urgenti nella località Cozzanello, a Montignoso, dopo che la frana del 18 aprile ha isolato diverse famiglie, rendendo impraticabile via Gianfranceschi e limitando l’accesso alle abitazioni ai soli pedoni.

La frana, aggravata dalle recenti e intense piogge che hanno saturato il terreno, ha provocato il cedimento parziale della strada, con disagi significativi per tutti i residenti.

Finora, sarebbero cinque le famiglie evacuate per precauzione a causa dell’alto rischio idrogeologico, ma la sezione locale di Fratelli d’Italia ha denunciato l’immobilismo dell’Amministrazione, rea di non aver prestato ascolto alle reiterate segnalazioni dei cittadini.

I residenti esasperati richiedono un piano di prevenzione efficiente, con monitoraggi regolari e una gestione proattiva per scongiurare future emergenze, e Fratelli d’Italia si è fatta portavoce del loro malcontento: ecco il comunicato.

Il comunicato di Fratelli d’Italia

La missiva recita, come riportato anche da Lavoceapuana,com: “A Montignoso, in località Cozzanello, da quasi un mese diverse famiglie sono di fatto isolate a causa di una frana che ha reso non più percorribile con i mezzi via Gianfranceschi e le loro abitazioni, raggiungibili esclusivamente a piedi“.

E prosegue: “Una situazione di emergenza che (…) poteva e doveva essere evitata con una programmazione adeguata e un’attenzione maggiore al territorio e al dissesto idrogeologico. Già un anno fa i residenti della zona avevano segnalato, con invio di una PEC al Comune, la precarietà della situazione, evidenziando i rischi legati alla stabilità del terreno. Tuttavia, le loro preoccupazioni sono rimaste inascoltate. Oggi, a seguito dell’aggravarsi della frana, si è costretti a intervenire in emergenza, con costi elevati e un disagio significativo per le famiglie coinvolte“.

L’Amministrazione nel mirino di Fratelli d’Italia

Il comunicato ha poi puntato il dito sull’Amministrazione: “Questa situazione è l’ennesima prova dell’inefficacia della gestione del territorio da parte del Sindaco e della sua giunta. Non è accettabile che i cittadini debbano vivere in queste condizioni, pagando il prezzo dell’inerzia amministrativa. È necessario lavorare a un piano per la prevenzione del dissesto idrogeologico, che includa monitoraggi regolari, interventi preventivi e un dialogo costante con i cittadini: tutto, fino ad oggi, è mancato”.

Per poi chiosare: “Fratelli d’Italia invita l’amministrazione ad agire immediatamente, ma anche a fare un passo avanti verso una politica più responsabile e trasparente. La sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio devono essere priorità assolute“.