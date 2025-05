Marina di Carrara: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvia la procedura per la nomina del presidente dell’AdSP

Finalmente, spunta il nome del prossimo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale: Matteo Salvini sancisce la designazione con una firma.

L’Autorità di Sistema Portuale è un ente fondamentale nella gestione del traffico marittimo, istituito dalle Legge 4/1994 e riformato nel 2016 con il Decreto Legislativo 169/2016, e una delle sue sedi si sta avviando verso il rituale cambio di timone.

L’AdSP gestisce e coordina i porti di rilevanza nazionale, pianificando lo sviluppo infrastrutturale, organizzando i servizi e amministrando le aree demaniali, e risponde direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In Italia ne esistono al momento 16, e una delle più cruciali è quella del Mar Ligure Orientale, che gestisce i porti di La Spezia e Marina di Carrara, due scali chiave per il commercio marittimo nel Tirreno settentrionale e per il monitoraggio dei nodi strategici della rete TEN-T, ovvero il corridoio di Scandinavia-Mediterraneo.

Come anticipato, l’AdSP del Mar Ligure Orientale sta per accogliere il suo nuovo presidente, come si evince dalla designazione firmata proprio dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Chi è il presidente uscente

L’AdSP del Mar Ligure Orientale è stata guidata da Mario Sommariva dal 29 dicembre del 2020 fino alle sue dimissioni anticipate, risalenti al 16 settembre del 2024 e rese effettive a partire dal successivo 1 ottobre.

Sommariva, che vanta alle spalle una solida esperienza pregressa presso il porto di Trieste, ha introdotto alcune riforme decisive per il polo di La Spezia e Marina di Carrara, come il nuovo Piano Regolatore Portuale e il cold ironing (un sistema di alimentazione elettrica per le imbarcazioni ormeggiate), riducendo così la produzione di emissioni inquinanti. Ora l’eredità di Mario Sommariva passa nelle mani di un nuovo presidente di decennale esperienza nel settore, designato da Matteo Salvini il 6 maggio 2025.

All’AdSP del Mar Ligure Orientale arriva Bruno Pisano

Dopo le dimissioni di Sommariva, il MIT ha proposto Bruno Pisano, imprenditore spezzino e presidente dei doganalisti, con un nutrito bagaglio di esperienze nel settore portuale e doganale.

La sua nomina, avviata con una lettera firmata dal Ministro Matteo Salvini il 6 maggio 2025, è ormai in fase conclusiva: la proposta è stata infatti inviata ai presidenti delle Regioni Liguria e Toscana per il parere obbligatorio, come previsto dalla normativa, e finirà poi al vaglio delle commissioni parlamentari competenti prima della formalizzazione ufficiale. Pisano, una figura di spicco nella comunità portuale spezzina, sarà quindi chiamato a garantire comunità con la precedente amministrazione e ad affrontare nuove sfide, come la modernizzazione dei porti e l’integrazione con la logistica europea.