Pontremoli: visita del Presidente Giani alla Casa della Comunità | 77 interventi programmati

Il Presidente della Regione ha compiuto un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori presso Palazzo Mazzini, destinato ad accogliere una nuova sede socio-sanitaria.

Lo scorso venerdì 10 maggio il Presidente della Regione Toscana ha visitato il cantiere della Casa della Comunità a Pontremoli, un progetto strategico varato nel 2024 al fine di potenziare i servizi sanitari in Lunigiana.

Accompagnato dall’Assessore Simone Bezzini e dal Sindaco Jacopo Ferri, Eugenio Giani ha potuto verificare l’avanzamento dei lavori, finanziati con circa 2,3 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR.

L’intervento allo storico Palazzo Mazzini, partito a ottobre 2024, punta a presentare ai cittadini una struttura moderna e capace di rispondere alle esigenze del territorio entro la fine del 2025: un obiettivo ambizioso, e che rappresenterà con ogni probabilità una svolta per la comunità locale.

Ecco come sarà strutturata la nuova Casa di Comunità e che tipo di servizi erogherà al pubblico.

La nuova Casa di Comunità a Pontremoli

Situata nell’area dell’ex campo sportivo di Pontremoli, la Casa di Comunità in costruzione fungerà da presidio polifunzionale, integrando servizi medici di base, interventi specialistici e socio-sanitari. La struttura ospiterà infatti ambulatori per medici di famiglia e pediatri, un punto prelievi e vaccinazioni, ambulatori infermieristici e di assistenza domiciliare, ma anche spazi per la telemedicina – branchia sempre più fondamentale nelle aree rurali – e per lo screening.

In questo modo, si punta a ridurre i disagi per i residenti, spesso costretti a compiere gravosi spostamenti verso ospedali più lontani, rafforzando inoltre la prevenzione e la gestione delle emergenze. Nel corso della sua visita, Giani ha lodato il progetto, definendolo un virtuoso modello di prossimità per le aree interne. Secondo il Presidente, la collaborazione tra Regione, Comune e ASL Toscana Nord si è rivelata vincente, mentre l’impiego dei fondi del PNRR colmerà finalmente il divario tra la città e le zone periferiche. Giani ha infine ribadito l’impegno a monitorare regolarmente il progetto, assicurando la piena operatività della struttura entro il 2026. E non è tutto: grazie alla missione 6 del PNRR, verranno effettuati altri 77 interventi nei 273 Comuni della Regione, tra ristrutturazioni e costruzioni ex novo.

Giani: “Un’opera importante”

Il Presidente della Regione ha riferito: “Si tratta di un’opera importante, perché in questa sede i cittadini troveranno sempre una risposta grazie alla presenza dei medici e dei pediatri di famiglia e degli specialisti, oltre a tutti gli altri servizi tipici delle strutture territoriali. Si tratta dunque di un ulteriore tassello concreto che va verso tutela del sistema sanitario pubblico, che sta da sempre in cima alle nostre priorità“.

E ha chiosato con ottimismo: “Già alla fine del 2025, con molti di questi interventi che saranno conclusi, i cittadini potranno iniziare a capire il funzionamento del nuovo sistema: nel loro ambito avranno un ospedale, ma anche un presidio territoriale di riferimento“.