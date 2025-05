Ministero dei Trasporti ultim’ora: “acquistate qualsiasi modello di auto, purché sia ​​bianca” | Imposto per legge il monocolore

Il colore delle auto deve essere necessariamente bianco, altrimenti si rischia di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.

Oltre a rappresentare una scelta estetica, il colore dell’auto può determinare il suo prezzo di vendita o di acquisto sul mercato dell’usato. Per non parlare della resistenza della carrozzeria in quanto alcune tonalità tendono a durare di più rispetto ad altre.

Insomma, decidere il colore del proprio veicolo non è una questione da poco dato che influisce su una serie di importanti fattori. Ma cosa pensereste se quest’ultimo vi venisse imposto? Sicuramente molte persone si rivolterebbero.

Esiste però un paese in cui si possono guidare solo auto bianche. Proprio così. Sulle strade non si riesce a vedere altro che un fiume bianco di macchine che scorrono in direzioni opposte le una dalle altre. Ma perché è stata scelta questa verniciatura e soprattutto cosa si nasconde dietro a tale imposizione?

Da ora in poi possono circolare solamente auto bianche

In un paese dell’Asia centrale è vietato circolare con un’auto che non sia di colore bianco. La regola è in vigore da circa un decennio, e a prescindere dal modello che si acquista, la carrozzeria non può essere nera, rossa, blu o di qualsiasi altra tonalità.

Stiamo parlando del Turkmenistan, dove nel 2014, il presidente Gurbanguly Berdymukhammedov ha introdotto la suddetta legge, che ai nostri occhi potrebbe risultare alquanto bizzarra. Dopo l’approvazione, i cittadini sono dunque dovuti correre ai ripari procedendo ad una riverniciatura oppure all’acquisto di un nuovo veicolo. Addirittura i conducenti che avevano appena comprato un’auto, sono stati costretti a firmare dei documenti in cui si impegnavano a cambiare il colore.

Le auto colorate sono scomparse

Anche se il governo turkmeno non ha fornito alcuna spiegazione a sostegno di questa decisione, alcuni media hanno riferito che le superstizioni del presidente hanno influenzato sull’ordinanza. Sembra infatti che il colore bianco, secondo il presidente, porta fortuna.

Da quando ha ricevuta la carica di presidente, Berdymukhammedov ha preso altre decisioni eccentriche, come la rimozione dei condizionatori d’aria per rendere la capitale esteticamente più gradevole. Le auto bianche e gli edifici rivestiti di marmo contribuiscono a questo obiettivo.