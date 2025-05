Addio aria condizionata: a 29,90€ l’invenzione perfetta di IKEA ti congela più di uno split | Funziona senza corrente, saccheggiati i punti vendita

La nota catena svedese ha messo a disposizione un dispositivo unico nel suo genere, capace di rimpiazzare completamente il condizionatore.

Con la stagione estiva alle porte milioni di italiani si stanno preparando a combattere il caldo torrido e l’aria soffocante. Molti si fanno aiutare dal condizionatore, oramai presente in gran parte delle abitazioni. Ma come ben sappiamo, il suo utilizzo fa lievitare notevolmente la bolletta.

Ma a questo ci ha pensato IKEA, che con una delle sue nuove invenzioni permetterà di risparmiare centinaia di euro all’anno. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, che non richiede elettricità o carburante. Del resto, la celebre azienda scandinava si è da sempre contraddistinta per la creatività e la praticità, caratteristiche che negli anni hanno conquistato la sua innumerevole clientela.

In questo caso, l’attenzione è puntata su un articolo casalingo, ideale per essere adoperato durante le giornate più calde dell’anno o semplicemente se si desidera riposare in una zona ombreggiata. Stiamo parlando dell’ombrellone LILLEÖ, che si distingue da tutti gli altri per il design e la sua semplicità di utilizzo.

LILLEÖ: un ombrellone speciale ed economico

Con l’ombrellone targato IKEA si potranno finalmente dormire sogni tranquilli, soprattutto da un punto di vista economico. Basti pensare che può essere vostro alla modica cifra di 29,95 euro. Inoltre, vi consentirà di rimanere al fresco e lontani dalla luce solare. Infatti il tessuto in poliestere, con il quale è stato realizzato questo incredibile prodotto riesce a bloccare il 96% dei raggi ultravioletti.

Ma veniamo alla particolarità che lo contraddistingue: è progettato in maniera tale da poter essere posizionato contro una parete o la ringhiera del balcone, occupando quindi meno spazio rispetto al tradizionale ombrellone da mare.

Come utilizzare e prendersi cura dell’ombrellone IKEA

L’ombrellone è inclinabile, permettendo dunque di proteggervi dal sole tutto il giorno. Quando non si utilizza, può essere chiuso con l’aiuto del nastro a strappo. E’ necessario sottolineare che la base è venduta separatamente così come la custodia TOSTERÖ.

Per quanto riguarda il mantenimento dell’ombrellone, si consiglia di effettuare una pulizia regolare e lasciarlo all’interno della custodia ogniqualvolta non si utilizza. E’ altrettanto importante conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Se si ha intenzione di lavarlo, optate per un ciclo di lavatrice ad una temperatura massima di 40°C, mentre in asciugatrice scegliete una temperatura bassa, che non superi possibilmente i 60°C.