Massese, prime conferme per la prossima stagione: Buffa resta al suo posto

Finalmente una certezza per i tifosi bianconeri: il capocannoniere Michael Buffa è stato riconfermato. In forse il ruolo di Massimiliano Pisciotta.

È tempo di decisioni per la dirigenza della U.S. Massese 1919, squadra che continua ad essere una delle protagoniste più interessanti del panorama calcistico toscano.

Dopo l’ultima e intensa stagione, caratterizzata da risultati altalenanti, il club sta attualmente lavorando per consolidare la rosa e affrontare con maggiore grinta il campionato di Eccellenza.

La squadra, infatti, ha chiuso la stagione con una posizione mediana nella classifica, e secondo i tifosi bianconeri necessiterebbe di alcuni rinforzi per competere ai massimi livelli, ma anche di miglioramenti tattici.

Vediamo quindi quali sono le più recenti indiscrezioni sul futuro della U.S. Massese.

U.S. Massese, tra conferme e nuove sfide

Uno degli aspetti più interessanti dell’iter decisionale riguarda senza dubbio la potenziale conferma di alcuni giocatori chiave. Il direttore generale Augusto Cantoni, infatti, avrebbe già avviato il processo di selezione e costruzione della squadra per la prossima stagione, puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei talenti già arruolati.

Tra le conferme più attese, spicca quella di Michael Buffa, l’attaccante simbolo della squadra, che continuerà a indossare la maglia bianconera. Un attestato di stima per il capocannoniere massese che nella scorsa stagione ha dato prova di notevole estro, fungendo anche da punto di riferimento e collante per i compagni di squadra. Oltre a Buffa, anche il terzino Matteo Mapelli, autore di cinque reti nell’ultimo campionato, e i portieri Mariani e Benassi continueranno a militare nella fila della U.S. Massese, così come il difensore Tiziano Andrei, il centrocampista Claudio Costanzo e Tommaso Bertipagani, reduce da una prolungata assenza. Tra i giocatori uscenti, invece, è quasi certo l’addio dell’australiano Joel Anich, che probabilmente investirà su una carriera parallela in madre Patria.

Le novità nella squadra tecnica

Il destino dello staff tecnico, al contrario di quello dei giocatori, appare ben più fumoso. Non si esclude infatti la riconferma di Massimiliano Pisciotta, meritevole di aver gestito con equilibrio le pressioni durante la scorsa stagione. Allo stesso tempo, però, circolano voci insistenti sull’inserimento al suo posto di Stefano Turi, ex tecnico di San Marco Avenza e Fezzanese, che potrebbe apportare alla squadra una ventata di freschezza e strategie nuove di zecca.

Occorre però precisare che, al momento, non vi sono certezze in merito: non resta che attendere con trepidazione l’ufficializzazione delle prossime mosse della dirigenza, sperando in una stagione ricca di soddisfazioni.