Il 2 giugno 2025 torna “La salute vien camminando”: al via la seconda edizione della passeggiata benefica

Dopo il caloroso riscontro dello scorso anno, torna l’iniziativa che combina sport, salute, prevenzione e allegria: ecco tutti i dettagli.

In occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza fissata per lunedì 2 giugno, è prevista anche la seconda edizione dell’iniziativa “La salute viene camminando”, organizzata dalla LILT Associazione Provinciale di Massa Carrara, in collaborazione con la sezione CAI di Massa “Elso Biagi” e con il sostegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Quest’anno la passeggiata benefica nella natura avrà un duplice obiettivo: quello di promuovere la prevenzione oncologica tramite l’attività fisica, celebrando al contempo l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, e si dipanerà lungo i sentieri del Pasquilio, nel Comune di Montignoso, fino al Monte Folgorito.

Il presidente della LILT Pietro Bianchi ha riferito in una nota: “Intanto desidero ringraziare di cuore il CAI di Massa e l’Ente Parco delle Alpi Apuane per la loro disponibilità, il loro impegno e la loro visione condivisa. Senza la loro preziosa collaborazione, un’iniziativa come questa non sarebbe possibile“.

Iniziativa che, secondo Bianchi, quest’anno riscuoterà un successo analogo a quello registrato durante la prima edizione: “Vedere così tante persone unirsi a noi, passo dopo passo, non solo per godere delle bellezze naturali delle nostre Apuane, ma anche per abbracciare uno stile di vita attivo e consapevole, è stato un vero successo“.

“La salute viene camminando”, e porta il pubblico alla scoperta delle trincee

Il percorso, accessibile a tutti e monitorato da guide escursionistiche esperte, quest’anno si sviluppa lungo la Linea Gotica, un tratto storico che rispolvera i luoghi cruciali della Seconda Guerra Mondiale.

Lungo il sentiero CAI 140, infatti, i partecipanti potranno osservare ben 34 trincee restaurate, un tempo completamente sommerse dalla vegetazione e oggi riportate alla luce grazie a un massivo lavoro di recupero condotto dal Parco delle Apuane e dal CAI stesso. Questi interventi hanno permesso di riscoprire strutture interrate e di installare pannelli informativi che narrano la storia del Passo delle Forche, location che testimoniò lo sfondamento del fronte risalente al 5 aprile 1945. Un’immersione naturalistica e storica che si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione oncologica, sfruttando l’affascinante contesto montano per ribadire l’importanza dell’attività fisica costante e del contatto con la natura.



Il programma della giornata

Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 presso la Foce del Termo Pasquilio, da cui la passeggiata prenderà il via, fino ad arrivare alla Linea Gotica. Verso le 11:00 il gruppo è atteso al Col di Melo-Folgòrito, e poi farà ritorno alla Foce del Termo, ove potrà pranzare al sacco, oppure su prenotazione previo un contributo di 10 euro.

Dalle 14:15 i Cantori e Musicanti Senza Nome offriranno ai partecipanti una parentesi musicale, e l’evento si concluderà infine alle 16:00.