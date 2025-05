ALLERTA ACQUISTI ONLINE: non cliccare sull’offerta dei 2€, caschi nella truffa come una pera | Ti svuotano il conto in un lampo

Non cascate nella trappola dello zaino altrimenti potrebbero svuotarvi il conto corrente: ecco come riconoscere la truffa.

Con la diffusione delle piattaforme di e-commerce, si sono moltiplicate anche le truffe. Come ben sappiamo, i suddetti metodi di acquisto vengono ormai utilizzati regolarmente da milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Una situazione dunque ideale per i criminali che sperano di far cadere nella loro trappola più utenti possibili, complice anche il fatto che sul web si trovino siti che vendono qualsiasi prodotto immaginabile, dall’abbigliamento ad articoli casalinghi fino ad arrivare a dispositivi tecnologici.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Il problema è che questa reperibilità di oggetti permette ai malintenzionati di creare sistemi sempre più ingegnosi e sofisticati per prendersi gioco delle loro vittime rubandogli informazioni preziose e delicate. E’ il caso per esempio della recente truffa dello zaino.

Come funziona la truffa dello zaino: attenzione ai dettagli!

L’obiettivo di molte frodi online è quello di ottenere in qualsiasi modo i dati personali degli utenti, incluse le credenziali per accedere al proprio conto corrente. E anche la truffa dello zaino non fa eccezione. Ma come funziona esattamente?

In questo vengono non vengono sfruttate le piattaforme e-commerce, bensì quelle dei social media. I criminali non fanno altro che pubblicare un post nel quale si promette l’acquisto di uno zaino firmato The North Face alla modica cifra di 2 euro rispetto ai 100 euro e passa che si spenderebbero solitamente per lo stesso prodotto.

Zaini a soli due euro

I post fraudolenti sono generalmente accompagnati da foto di ricevute e cartellini. Al suo interno si invita inoltre gli utenti a visitare un determinato sito per rispondere ad una serie di domande. Infatti non appena si finisce di completare il modulo e si clicca su invia, i criminali hanno la possibilità di impossessarsi delle informazioni sensibili degli utenti.

E’ corretto dunque sottolineare che gli account che promuovono i prodotti scontati sono tutti falsi, e sono tutti di breve durata, giusto il tempo di condividere la truffa online. Lo schema è lo stesso di molte altre truffe presenti su Internet: utilizzare la promessa di un premio o di una ricompensa in denaro per indurre gli utenti a registrarsi su piattaforme sconosciute per acquisire informazioni senza il loro consenso.