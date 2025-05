CONFERMA INPS – Stralciata la pensione di reversibilità: se ti muore il coniuge rimani solo come un cane e senza una lira | Vai sotto a un ponte

I casi in cui si perde la pensione di reversibilità -. Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

La pensione di reversibilità è in pericolo: ci sono alcuni casi in cui il coniuge rischia di perderla per sempre.

La pensione di reversibilità si riceve qualora il proprio coniuge venga a mancare. Si tratta infatti di una somma erogata ai familiari di un pensionato deceduto, il cui valore corrisponde ad una percentuale (variabile in base al grado di parentela) di ciò che quest’ultimo percepiva.

Al momento ci sono oltre 4 milioni di italiani che ricevono la suddetta pensione e solo nel 2022 l’INPS ne ha concesse più di 200 mila. Per poter essere idonei, bisogna però soddisfare una serie di condizioni, che riguardano in parte l’età.

Infatti la si riceve se si sono compiuti 57 anni al momento della morte del beneficiario della pensione o se si sono raggiunti i 52 anni d’età ma solo dopo la scadenza del periodo di attesa che dura fino al compimento dei 57 anni. In alternativa si ottiene in caso di invalidità lavorativa o se si ha una prole con diritto alla suddetta. Ci sono alcuni casi però in cui si rischia di perderla definitivamente.

A quanto ammonta la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità corrisponde in media al 70% della somma percepita dal coniuge prima del decesso. Attenzione però, l’importo non può superare l’11,7% della base pensionistica minima. Per quanto riguarda la domanda di richiesta per la ricezione della pensione, è possibile seguire la procedura online presente sul sito ufficiale dell’INPS.

Qualora si risieda in un altro stato dell’Unione Europea o in Slovenia, che vanta un accordo di sicurezza sociale, si procede presentando la richiesta all’istituto previdenziale di quel Paese, il quale si farà carico di inoltrare la richiesta all’Istituto.

Perché si perde il diritto alla pensione di reversibilità vedovile?

La pensione di reversibilità non è sempre garantita. In alcune istanze si può perderla, come nel caso di un nuovo matrimonio: se il coniuge del defunto decide di convolare a nozze prima dei 60 anni, ne perde il diritto. Questo vale anche qualora si stabilisca una nuova unione di vita prima della sopracitata età.

Infatti, secondo la legge, la suddetta equivale ad un matrimonio a tutti gli effetti. In rari casi però la pensione può essere ristabilita ma solo se si hanno figli del primo matrimonio che hanno diritto alla pensione di reversibilità oppure se si è raggiunta l’età minima per averne diritto.